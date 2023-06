Đảng ủy Công an Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Chỉ biết còn Đảng là còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”… Đây là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2023 diễn ra ngày 15/6, tại Hà Nội.