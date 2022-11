In bao lì xì nhiều kích thước tại TPHCM

Mỗi dịp xuân về, hay những buổi tiệc mừng thọ,… phong tục người Việt thường trao cho nhau những bao lì xì tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc,… In bao lì xì làm thiệp chúc mừng, được in trên kỹ thuật in offset, với nhiều kích thước in tùy theo nhu cầu.

Bao lì xì là thiệp chúc mừng không thể thiếu trong các dịp lễ tết, mừng thọ, chúc tuổi, tiệc mừng,…

Trên thị trường có rất nhiều mẫu bao lì xì bán sẵn chỉ mất vài phút với vài chục ngàn là có thể có vài chục bao lì xì. Thế nhưng tại sao bạn lại nên in bao lì xì thay vì mua bao lì xì làm sẵn.

Nếu bạn là doanh nghiệp muốn gửi tặng phong bao lì xì đến nhân viên, khách hàng, đối tác bạn nên thiết kế riêng cho mình một mẫu phong bao lì xì mang hình ảnh, nét văn hóa riêng của doanh nghiệp. Mỗi phong bao lì xì sẽ là một nhân viên marketing đi quảng bá doanh nghiệp cho bạn.

Quy cách sản phẩm tham khảo

Kích thước thành phẩm : tùy theo yêu cầu và mẫu của khách hàng.

Kích thước chuẩn gợi ý: 7.3cm x 16cm, nắp 2,5cm hoặc 8cm x 16cm, nắp 3cm; Size nhỏ: 7.5cm x 10cm

Quy cách: In Offset 4 màu, bế, dán.

Chất liệu: Giấy Couche 100, 120, 150, 180gsm.

In Kiến An Phát hân hạnh được đồng hành cùng sự nhận diện và phát triển của doanh nghiệp bạn!

