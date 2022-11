Bảng báo giá in tờ rơi mới nhất tại Kiến An Phát

Giá thành luôn là yếu tố quan tâm hàng đầu của khách hàng khi có nhu cầu in tờ rơi, cũng như các ấn phẩm khác tại in ấn Kiến An Phát. Theo dõi những chia sẻ dưới đây để biết thêm nhiều thông tin về giá thành in tờ rơi, công nghệ in…

1, Lưu ý khi in tờ rơi

Tờ rơi có đẹp hay không phụ thuộc vào khâu thiết kế và in ấn. Việc lựa chọn sai chất liệu in sẽ khiến tờ rơi của bạn không đẹp, thậm chí là không thể sử dụng. Vậy nên để tờ rơi phát huy hết công dụng hãy lưu ý những vấn đề sau đây:

• Tờ rơi phải đảm bảo nội dung đầy đủ, chặt chẽ, đánh đúng vào tâm lý khách hàng theo từng chiến dịch nhất định

• Tờ rơi phải được in ấn một cách cẩn thận, chỉnh chu, in tờ rơi phải được in bằng máy in offset hiện đại, đảm bảo màu sắc hài hòa, sinh động.

• Quy cách in tờ rơi phải phù hợp với từng chiến dịch, nếu chỉ có một sản phẩm dịch vụ thì nên chọn kích thước in a5, hoặc nhiều sản phẩm dịch vụ thì nên chọn kích thước in a3..’

Nên yêu cầu đơn vị in ấn tư vấn để chúng ta có sự lựa chọn phù hợp về mặt hình thức cũng như là phù hợp với ngân sách chi.

Tờ rơi – Đẹp – Sang. Đặc biệt phải chạm được cảm xúc người đọc. Vì thế in ấn Kiến An Phát luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng, luôn cùng khách hàng tạo nên những mẫu tờ rơi đẹp, có giá trị về mặt sử dụng.

2, Yếu tố ảnh hưởng đến bảng giá in tờ rơi

Nhiều quý khách hàng luôn thắc mắc rằng tại sao giá thành in ấn tờ rơi lại có sự chênh lệch nhiều ở mỗi đơn vị cung cấp như vậy. Thì trong chuyên mục này Kiến An Phát sẽ cùng bạn tìm ra câu trả lời nhé.

Để đảm bảo tờ rơi được in ra đẹp, chất lượng, thì chất liệu giấy in tờ rơi rất quan trọng. Khi quý hàng lựa chọn chất liệu giấy in cao cấp thì sản phẩm được in ra sẽ đẹp, nét, chuẩn màu, sang trọng. Và đây cũng là yếu tố mà góp phần làm nên bảng giá in tờ rơi là đắt hay rẻ.

Có một nghịch lý mà quý khách hàng chắc hẳn cũng vô cùng ngạc nhiên là khi lựa chọn in tờ rơi với số lượng càng nhiều thì giá thành lại càng rẻ. Hiện nay công nghệ in hiện đại, công nghệ in offset có thể in một lần số lượng lớn tờ rơi vì thế quý khách hàng nên cân nhắc số lượng để có thể hưởng ưu đãi tại in ấn Kiến An Phát nhé!

Kết luận: Vậy bảng giá báo giá in tờ rơi bao nhiêu phụ thuộc vào các yếu tố như: công nghệ in, số lượng in, chất liệu giấy in, thời gian in và nhiều yếu tố khác.

3, Địa chỉ in ấn tờ rơi uy tín chất lượng

Dịch vụ in tờ rơi của in ấn Kiến An Phát ra đời đã giúp cho nhiều công ty doanh nghiệp giải quyết được những khó khăn trước mắt như muốn in tờ rơi số lượng lớn, gấp lấy ngay trong ngày. In giá rẻ, chất lượng vẫn đảm bảo.

In ấn Kiến An Phát đã có thâm niên nhiều năm trong lĩnh vực in tờ rơi vì thế được sự tín nhiệm của nhiều khách hàng cũng là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó, in ấn Kiến An Phát luôn biết cách làm hài lòng khách hàng từ những điều nhỏ nhất

Hãy đến với dịch vụ in tờ rơi của In ấn Kiến An Phát để được hưởng nhiều quyền lợi mà khó tìm thấy ở nơi khác.

Hy vọng những chia sẻ vừa rồi đã giúp cho quý khách hàng hiểu rõ hơn về những yếu tố quyết định đến bảng báo giá in tờ rơi. Liên hệ ngay với Kiến An Phát để nhận báo giá chi tiết mới nhất.

Công ty TNHH KIẾN AN PHÁT

MST: 0312977111

Address: 46/10/58 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: (028)6681.1196

Tư vấn Zalo: 0776.181014 – 0906.716196 – 0909.706196

Email: kienanphatplus@gmail.com