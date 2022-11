JobTest vinh dự là đối tác của Everything DiSC tại Việt Nam

Vào tháng 12/2021, Công ty Tư vấn phát triển nguồn nhân lực JobTest vinh dự trở thành đối tác chiến lược của thương hiệu Everything DiSC tại Việt Nam.

Được biết, Everything DiSC là một trong những thương hiệu chính của tập đoàn John Wiley and Sons, đây là một trong những nơi có nền tảng thư viện sách lớn của thế giới. Tập toàn này có những đóng góp lớn trong việc cải thiện hiệu suất làm việc nhằm mang đến những trải nghiệm và hiệu quả tốt cho việc phát các nguồn nhân lực, khả năng làm việc nhóm, khám phá tài năng, phát triển lãnh đạo cho cá nhân và những doanh nghiệp lớn trên toàn thế giới.

Để được trở thành đơn vị uỷ quyền cho những sản phẩm của Everything DiSC, doanh nghiệp cần phải được đạt 6 tiêu chí sau đây: Sở hữu đội ngũ tư vấn có đầy đủ trình độ, bằng cấp, chứng chỉ và được chứng nhận bởi Everything DiSC; có xây dựng nền tảng đánh giá năng lực trực tuyến; có nhiều kinh nghiệm trong việc hợp tác làm việc với những doanh nghiệp hàng đầu thế giới; công ty phải có định hướng phát triển kinh doanh lâu dài; thương hiệu có uy tín trên thị trường; khả năng tài chính vững mạnh và JobTest đã đáp ứng tốt các điều kiện để trở thành đối tác của Everything DiSC.

CEO JobTest - ông Nguyễn Công Thuỷ đã khẳng định: "Qua 6 tháng làm việc, trải qua nhiều lần thẩm định và phỏng vấn trực tuyến cùng với Everything DiSC có trụ sở ở Mỹ, công ty JobTest đã thỏa mãn tất cả các tiêu chí và vinh dự trở thành một trong những đối tác đầu tiên của thương hiệu Everything DiSC tại Việt Nam. Đây là một trong những cột mốc quan trọng và càng khẳng định triết lý kinh doanh luôn đồng hành cùng với các tập đoàn lớn nhằm cung cấp các sản phẩm chất lượng nhất đến khách hàng và người tiêu dùng".

Có hơn 200 ứng viên tham dự là những công ty lớn trong khu vực và chỉ có duy nhất 3 đại diện từ 3 nước Việt Nam, Singapore, Hồng Kông trở thành đối tác uỷ quyền của thương hiệu Everything DiSC tại khu vực Châu Á.

Đại diện của công ty JobTest đã chia sẻ: “Trước khi vinh dự trở thành đối tác chiến lược của Everything DiSC thì công ty đã là đối tác của nhiều thương hiệu lớn như IBM Kenexa, CCL, tuy nhiên dựa vào danh tiếng ấy thì vẫn chưa đủ. Với dấu mốc này, JobTest có thể đại diện cho thương hiệu Everything DiSC nhằm cung cấp các giải pháp tốt cho khách hàng tại Việt Nam cũng như các nước ở khu vực Châu Á”.

Những sản phẩm của Everything DiSC uỷ quyền cho JobTest sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thể đánh giá ứng viên một cách chính xác, hỗ trợ đào tạo phát triển nhân sự cho các tổ chức với 7 bài đánh giá năng lực bao gồm Agile EQ, Workplace, Sales, Work of leader, Work of culture, Management, Productive Conflict.

Cho đến hôm nay, JobTest đã cung cấp sản phẩm, dịch vụ của mình cho nhiều doanh nghiệp lớn tiêu biểu như: công ty Coca-Cola, công ty Unilever, công ty Acecook, công ty Abbott, công ty Uniqlo, công ty PTSC, công ty General Electric Renewable Energy, công ty Techtronic, công ty PetroVietnam, công ty Masan, công ty Citek, công ty FE Credit,... và nhiều doanh nghiệp nhỏ khác.

Từ những thành quả mà JobTest đạt được cho thấy năng lực, trình độ cũng như sự chuyên nghiệp của công ty trong lĩnh vực phát triển và đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn.