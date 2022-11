Tổng hợp 20 trò chơi team building ngoài trời

Team building được biết đến là một hoạt động cần thiết cho các doanh nghiệp nhằm gắn kết tập thể công ty với nhau. Vậy team building là gì? Nên tổ chức trò chơi team building nào? Hãy tham khảo bài viết mà Khu Du Lịch Bò Cạp Vàng chia sẻ ở bên dưới đây ngay nhé.

Team Building là gì?

TEAM là từ được viết tắt của cụm từ Together Each Achieve More, có thể hiểu là tất cả mọi người cùng nhau phấn đấu để hoàn thành được nhiều hơn nữa. Team building nhằm xây dựng một tập thể, một đội vững mạnh, trở thành cầu nối để mọi người lại có thể gắn kết lại với nhau để cùng nhau hướng đến một mục tiêu lớn hơn. Khi tham gia team building sẽ kết hợp giữa những trò chơi với nhau và những trò chơi vận động tập thể.

Ý nghĩa của team building

Team building đem đến rất nhiều lợi ích như sau:

• Giúp những thành viên quen với việc tập trung vào chung một mục tiêu.

• Tạo cơ hội tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ.

• Khi tổ chức có hàng trăm, hàng nghìn nhân viên, đây chính là cơ hội để mọi người gặp gỡ, giao lưu với sếp và đồng nghiệp.

• Giao tiếp giữa những thành viên ở trong tổ chức trở nên thân thiện hơn.

• Hỗ trợ để những thành viên hiểu nhau hơn và giúp mối quan hệ được mở rộng.

• Hỗ trợ truyền thông nội bộ và đem đến thông tin mới đến mọi người.

• Giúp tất cả mọi người quen đối mặt với thực tế, giúp khơi được sự sáng tạo, nỗ lực chiến thắng ở trong mọi khó khăn và thử thách.

• Khi mọi người đã hiểu nhau thì khi làm việc chung với nhau sẽ dễ dàng hơn và những lỗi lầm nhỏ có thể bỏ qua để đạt được các mục tiêu lớn hơn.

Tổng hợp các trò chơi team building ngoài trời độc đáo nhất

Team ai dài hơn

• Số lượng người tham gia: Chia nhiều đội, từng đội 8 – 10 người

• Dụng cụ: Không

• Cách chơi: Từng đội sẽ xếp thành một hàng dọc và quản trò sẽ kẻ một vạch làm điểm đánh dấu. Khi đã nhận được lệnh, những thành viên ở trong nhóm sẽ nằm xuống hàng ngũ của mình càng lâu càng tốt. Đội nào có chiều dài dài hơn sẽ chiến thắng. Những thành viên sẽ được yêu cầu không dùng những vật liệu khác như mũ, áo, quần,... Để tăng độ khó cho nhân viên, bạn cũng có thể thay đổi trò chơi này thành "Ai ngắn hơn" hoặc "Ai cao hơn".

Đưa nước về nguồn

• Số lượng: Chia làm nhiều đội, từng đội 5-8 người

• Dụng cụ: Từng đội sẽ có 1 ly nhựa và 1 cái xô

• Cách thức chơi: Vạch xuất phát cách biển khoảng 10m, có chướng ngại vật trên đường đi. Lần lượt từng người chơi trong đội cầm cốc vượt chướng ngại vật để lấy nước và quay lại đường chướng ngại vật cũ để rót cốc vào thùng và chuyền cho người tiếp theo. Sau thời gian quy định, đội nào có mực nước cao nhất sẽ thắng.

Kéo co

• Số lượng: Không giới hạn

• Dụng cụ: Một lá cờ có màu bất kỳ đặt ở cột giữa và dây thừng

• Cách thức chơi: Chia người chơi thành hai đội nam và nữ bằng nhau, mỗi đội cầm một sợi dây và buộc một lá cờ ở giữa làm điểm phân cách. Khi có hiệu lệnh, cả hai đội sẽ dùng sức để kéo dây về phía sân của mình. Đội nào kéo cờ đến vạch sân quy định sẽ thắng.

Nhảy bao bố

• Số lượng: Không giới hạn

• Dụng cụ: Bao tải lớn

• Cách chơi: Chia thành 4 đội, mỗi đội từ 5-7 người, xếp thành một hàng dọc. Những cầu thủ sẽ cho chân vào bao tải và đứng ở vạch xuất phát. Theo hiệu lệnh của những người quản trò, người chơi cố gắng nhảy càng nhanh càng tốt cho đến khi về đích. Đội nào về đích trước với đầy đủ các thành viên sẽ thắng cuộc.

Cướp cờ

• Số lượng: Khoảng 10 – 40 người

• Dụng cụ: 10 lá cờ

• Cách thức chơi: Chia thành 2 đội bằng nhau, mỗi đội đứng một bên. Có 5 lá cờ ngang ở phía sau của mỗi đội. Bạn phải chạy qua lính canh của đối phương để đến những lá cờ để lấy những lá cờ của đối phương. Nếu bạn bị đối thủ chạm vào trong khi đang chiếm cờ, bạn sẽ bị bắt. Khi bạn chạy đến khu vực cắm cờ, bạn có thể chọn lấy lại lá cờ và giải phóng tất cả tù nhân. Đội nào mang cả 10 lá cờ về nhà là đội thắng cuộc.

Gợi ý các địa điểm tổ chức team building gần sài gòn

Bên cạnh những trò chơi thì địa điểm tổ chức team building cũng rất quan trong, bạn tham khảo những địa điểm dưới đây ngay.

Khu du lịch Bò Cạp Vàng

• Địa chỉ: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Khu du lịch Bò Cạp Vàng là địa điểm đầu tiên mà bạn có thể tổ chức team building. Sở hữu diện tích lớn gần 4 ha cùng với 200 lán trại, chòi với sức chứa lên đến 2.000 du khách, là địa điểm xây dựng nhóm độc đáo cho quý công ty. Khi bước chân đến Bò Cạp Vàng bạn sẽ được hòa mình vào những dòng suối trong lành và mát mẻ của thiên nhiên. Giúp bạn như được “thả hồn” vào chốn thôn quê bình dị.

Thêm vào đó, tại Bò Cạp Vàng có rất nhiều trò chơi team building vui nhộn cho bạn khám phá.

Khu du lịch công viên Suối Mơ

• Địa chỉ: 9 Trà Cổ, Tân Phú, Đồng Nai

Khu du lịch công viên Suối Mơ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100km, là địa điểm tổ chức team building lý tưởng mà bạn có thể lựa chọn. Khi đến đây, bạn sẽ bị quyến rũ bởi những không gian yên bình, thoáng đãng tự nhiên của “Amazing Water”. Ngoài ra, Suối Mơ có diện tích rộng lớn với những khu vực khác nhau và những trò chơi rất thú vị.

Khu du lịch sinh thái Cao Minh

• Địa chỉ: Ấp 2, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Khu du lịch sinh thái Cao Minh là địa điểm nổi bật với thiên nhiên hoang sơ và giúp bạn trải qua một kỳ nghỉ “thật đã”. Ngoài ra, khu du lịch này có có diện tích 20 ha còn có nhiều hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn như đốt lửa, tập thể, tổ chức tiệc BBQ, bơi xuồng,… rất thú vị.

Tạm kết

Team building là hoạt động được các doanh nghiệp thích thú mỗi khi đi du lịch. Các trò chơi xây dựng đội nhóm rất đa dạng và có thể thay đổi cho nhiều loại người chơi khác nhau. Hãy tham khảo những trò chơi ở trên đây kể chuẩn bị một chuyến đi thật hoàn hảo cho công ty của mình nhé.

