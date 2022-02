Các trường ĐH, học viện công an tổ chức thi đánh giá năng lực cho tuyển sinh 2022

Bộ Công an sẽ tổ chức một kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển kết hợp vào các trường đại học, học viện của ngành cho mùa tuyển sinh năm 2022.

Dự kiến trong tháng 3 tới Bộ Công an sẽ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh của các trường, học viện trong ngành công an.

Năm 2022, 8 trường, học viện trong khối ngành công an sẽ áp dụng 3 phương thức tuyển sinh, gồm tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (quy định như năm 2021), kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả bài thi đánh giá năng lực do Bộ Công an tổ chức.