Học sinh mầm non, tiểu học trở lại trường

(Báo Quảng Ngãi)- Sau một tuần triển khai dạy và học trực tiếp đối với học sinh (HS) THPT, THCS, hôm nay (14/2), HS tiểu học, mầm non trên địa bàn tỉnh sẽ trở lại trường học trực tiếp. Để đảm bảo an toàn cho HS, các trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh khử khuẩn trường lớp và chủ động các phương án phòng, chống dịch.

Học sinh tiểu học và mầm non trở lại học trực tiếp khi các em chưa được tiêm phòng Covid-19, do đó, các phương án dạy học đảm bảo an toàn cho HS được các trường đặt lên hàng đầu. Nhiều trường đã họp phụ huynh trước khi tổ chức dạy trực tiếp vào ngày 14/2, để thông tin các quy định, kế hoạch giảng dạy cũng như lấy ý kiến đóng góp của phụ huynh.

Bậc tiểu học chú trọng giãn cách

Trong những ngày nghỉ cuối tuần, Trường Tiểu học Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) đã vệ sinh khử khuẩn các phòng học và toàn bộ khuôn viên trường. Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chánh Lộ Đặng Thị Trang cho hay, trường chia mỗi lớp làm 2, với khoảng hơn 20 HS/lớp để học trực tiếp. Mỗi HS ngồi một bàn và học 3 buổi/tuần. Để phòng dịch, trường không tổ chức bán trú. Giờ ra chơi bố trí cho HS chơi tại lớp. Khi HS trở lại học trực tiếp, giáo viên tập trung củng cố kiến thức cho các em. Với khối lớp 1, trường đón các em từ cổng, đưa vào tận lớp để ổn định tâm lý cho trẻ trong ngày đầu đến lớp còn bỡ ngỡ.

Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) vệ sinh lớp học chuẩn bị đón học sinh trở lại trường học trực tiếp. Tại Trường Tiểu học Trần Phú (TP.Quảng Ngãi), từ ngày 14/2, trường chỉ bố trí dạy cho học sinh khối lớp 4 và lớp 5. Học sinh khối lớp 5 học buổi sáng và khối 4 học buổi chiều để đảm bảo giãn cách. Theo nguyện vọng của phụ huynh, trường tiếp tục dạy trực tuyến cho HS khối lớp 1, 2, 3 trong tuần học đầu tiên sau ngày 14/2.

Trường Tiểu học Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa) hiện có 780 HS tại 19 lớp. Để đảm bảo an toàn cho HS, trường phân chia các lớp ra thành 2 để giãn cách HS trong quá trình học. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Thuận Nguyễn Thị Đáng cho biết, hiện toàn trường có 7 HS là F0. Nhà trường tăng cường tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh theo dõi sức khỏe HS tại nhà, để việc học trực tiếp được diễn ra thuận lợi, an toàn. Đối với các trường hợp F0, F1, trường bố trí giáo viên từng khối lớp hỗ trợ giao bài trực tuyến cho HS và có kế hoạch phụ đạo, củng cố kiến thức cho HS trong tuần đầu học trực tiếp.

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Trong tuần qua, Sở GD&ĐT đã thành lập 4 đoàn kiểm tra việc chuẩn bị điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để tổ chức dạy học trực tiếp. Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Ngọc Thái, qua kiểm tra cho thấy, công tác đảm bảo vệ sinh trường học đã hoàn tất. Thầy cô các trường đã được tập huấn kỹ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các trường cũng đã chủ động việc chuẩn bị thiết bị, vật tư phòng, chống dịch như máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, hệ thống bồn rửa tay và cả phương án khi phát hiện HS mắc Covid-19. Ngành GD&ĐT rất mong nhận được sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ và chia sẻ của phụ huynh để kế hoạch đưa HS trở lại trường những ngày tới sẽ diễn ra thuận lợi. Chưa đến 50% học sinh mầm non trở lại trường

Các trường mầm non đón trẻ trở lại trường trong tâm thế nâng cao ý thức phòng, chống dịch. Hiện việc tổ chức bán trú cho trẻ mầm non chỉ thực hiện trên cơ sở đăng ký của phụ huynh.

Giáo viên Trường Mầm non Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) tổ chức vệ sinh, trang trí khuôn viên trường để đón trẻ trở lại trường. Tại Trường Mầm non Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi), cả 33 cán bộ, giáo viên của trường đã được test Covid-19 trong ngày 12/2. Trường bố trí tách nhóm đảm bảo 10 - 15 trẻ/lớp. Hiệu trưởng Trường Mầm non Chánh Lộ Nguyễn Thị Sương cho biết, ngày 14/2 trường có khoảng 100/284 trẻ được phụ huynh đưa đến lớp. Ban Giám hiệu đã xây dựng kế hoạch ứng phó cụ thể nếu phát hiện F0 là trẻ hoặc giáo viên. Công tác sát khuẩn vệ sinh trường lớp thực hiện hằng ngày và nhà trường chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như ổn định tâm lý cho trẻ sau thời gian dài ở với gia đình để trẻ phấn khởi học tập trực tiếp tại trường.

Còn Trường Mầm non Bình Minh (TP.Quảng Ngãi) có gần 200/504 trẻ được phụ huynh đăng ký đi học trực tiếp. “Trường không bố trí ăn sáng cho trẻ, chỉ tổ chức bữa ăn trưa và xế; đồng thời phối hợp tốt với phụ huynh trong quá trình theo dõi sức khỏe trẻ để hạn chế lây lan dịch bệnh”, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh Tân Thị Cẩm Hương cho hay.

Vận động, giải thích cho phụ huynh

Trước khi tổ chức cho HS học trực tiếp trở lại, nhiều trường tiểu học, mầm non đã tổ chức họp phụ huynh để phổ biến các quy định, kế hoạch dạy học trực tiếp cũng như các phương án phòng, chống dịch. Hiện vẫn còn nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng trước nguy cơ con em bị lây nhiễm Covid-19, vì dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Chị Trần Thị Thu Nguyệt, có con học Trường Tiểu học Trần Phú, lo lắng nói, tôi đã chuẩn bị cho con khẩu trang, nước uống riêng và dặn dò con rất kỹ các biện pháp phòng dịch. Dù vậy, tôi vẫn rất lo khi con đến trường học trực tiếp vào thời điểm này. Mong con sớm được tiêm vắc xin để tăng cường sức đề kháng với dịch.

Giáo viên Trường Mầm non Chánh Lộ (TP.Quảng ngãi) được test Covid-19 trước khi đón trẻ đến lớp. Trái với tâm trạng lo lắng của phụ huynh, nhiều HS khối tiểu học rất háo hức mong chờ ngày đến trường để gặp lại bạn bè, thầy cô. "Em rất vui khi được đi học trực tiếp trở lại. Nửa năm học không được gặp bạn bè, thầy cô nên em nhớ lắm! Học trực tuyến ở nhà suốt em rất buồn", em Trương Khánh Loan, HS lớp 5 Trường Tiểu học Chánh Lộ, bộc bạch.

Theo Trưởng phòng GD&ĐT TP.Quảng Ngãi Nguyễn Văn Hưng, Phòng đã có cuộc họp trực tuyến với hiệu trưởng các trường để nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh tại địa phương, nhất là đối với lứa tuổi HS chưa được tiêm vắc xin. Thực tế, việc dạy học trực tiếp vẫn có một số ý kiến trái chiều. Trước lo lắng của phụ huynh, ngành GD&ĐT đã chỉ đạo các trường cần tôn trọng nguyện vọng của phụ huynh. Các trường không thể ép HS đến trường, mà cần vận động, giải thích để phụ huynh biết nhà trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết đảm bảo an toàn về dịch bệnh. Đến nay, các trường đã chuẩn bị xong các phương án, sẵn sàng tổ chức dạy học.

Tại huyện Bình Sơn, công tác chuẩn bị cho HS đồng loạt đi học trực tiếp trở lại được chuẩn bị chu đáo. Phòng GD&ĐT huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị, chủ động phòng chống dịch ở các trường. Bình Sơn có tổng cộng 32,236 nghìn HS và 2.206 giáo viên ở cấp THCS, tiểu học và mầm non. Toàn huyện hiện có 136 HS và 47 trường hợp giáo viên bị nhiễm Covid-19 đã được cách ly và điều trị. “Để đảm bảo giãn cách, đa số các trường tổ chức học theo ca; phân luồng HS khi đến trường cũng như khi tan học; không tổ chức các hoạt động tập trung trong trường, tổ chức cho HS ra chơi tại chỗ... Phòng GD&ĐT huyện lưu ý các trường tổ chức test nhanh Covid-19 cho các giáo viên khi trở lại trường học, đặc biệt là khối mầm non. Đa số phụ huynh có sự đồng thuận và hợp tác tốt trong quá trình chuẩn bị cho trẻ ra lớp học trực tiếp”, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bình Sơn Phạm Thanh Lương thông tin.

Bài, ảnh: KIM NGÂN