(Báo Quảng Ngãi)- Để đảm bảo an toàn cho học sinh (HS) khi đến lớp, đồng thời tạo điều kiện cho HS cách ly tại nhà theo kịp chương trình, ngành giáo dục đã linh hoạt trong giảng dạy.

Sáng 15/2, tại lớp 9D5, Trường THCS Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi), trong tiết học Ngữ văn, HS được hỗ trợ kết nối thiết bị để học trực tuyến qua màn hình tivi tại lớp với giáo viên (GV) bộ môn, bởi GV đang thực hiện cách ly tại nhà. Với cách làm này, HS có thể học trực tiếp tại lớp, vừa có thể học trực tuyến với GV bộ môn, đảm bảo theo kịp chương trình trong giai đoạn cuối cấp. Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Nghiêm Nguyễn Thị Hồng Nga cho biết, nhà trường chủ động lắp camera, chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, ứng dụng các phần mềm để có thể vừa tổ chức dạy trực tiếp, vừa kết nối dạy trực tuyến để HS cách ly điều trị tại nhà theo dõi học tập.

Trường Tiểu học Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) bố trí mỗi lớp 20 học sinh, mỗi học sinh ngồi một bàn học. Trường Tiểu học Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) đã bố trí 3 lớp trực tuyến, để các GV chủ nhiệm bị cách ly tại nhà duy trì công tác dạy học liên tục cho các khối lớp.

Trên địa bàn TP.Quảng Ngãi hiện có 2.547/9.564 trẻ mầm non ra lớp. Riêng cấp tiểu học có 1.416 trẻ vắng học trực tiếp. Trưởng phòng GD&ĐT TP.Quảng Ngãi Nguyễn Văn Hưng cho hay, phòng đã chỉ đạo các trường có phương án linh hoạt duy trì dạy trực tiếp và trực tuyến, bổ trợ kiến thức cho HS cách ly tại nhà bằng nhiều hình thức.

Giáo viên Trường Mầm non 19/5 (TP.Quảng Ngãi) sát khuẩn tay cho học sinh trước khi vào lớp học. Đối với lớp phát hiện F0, F1, các trường cho những em này nghỉ học trực tiếp. Trường hợp phát hiện có sự lây chéo trong lớp thì cho lớp nghỉ học trực tiếp để chuyển sang học trực tuyến. Các trường căn cứ vào tình hình thực tế để có phương án giảng dạy linh hoạt, phù hợp.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tư Nghĩa Lê Hoài Phúc cho biết, khi HS thực hiện cách ly y tế tại nhà, GV chủ nhiệm có trách nhiệm giao bài tập và hướng dẫn HS học tập trực tuyến.

Còn Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế IEC Quảng Ngãi Lê Đức Quỳnh thì cho hay, với đặc thù là trường học bán trú, do đó đơn vị tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Các lớp học được bố trí riêng biệt trong quá trình học tập để đảm bảo nếu có F0, thì thuận tiện trong cách ly. Học sinh bán trú sẽ được phân chia giờ ăn theo từng lớp học, đảm bảo giãn cách.

Tại huyện miền núi Sơn Tây, tỷ lệ HS mầm non ra lớp đạt 53%. Khối THCS và tiểu học, HS ra lớp hơn 80%. Theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sơn Tây Bùi Thế Giới, so với mọi năm thì tình trạng HS miền núi học giã gạo, nghỉ học sau Tết giảm đáng kể. Các trường triển khai dạy trực tiếp, đồng thời linh hoạt hỗ trợ gửi bài học, bài tập cho HS chưa đến lớp do đang cách ly điều trị tại nhà.

Tính đến chiều 15/2, trẻ mầm non trong toàn tỉnh ra lớp đạt gần 30%. Gần 90% HS tiểu học, hơn 95% HS bậc THCS, THPT học trực tiếp. Ngành giáo dục đang thực hiện đồng bộ các giải pháp để vừa hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm học, vừa chủ động, linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng trường học an toàn.

Bài, ảnh: KIM NGÂN