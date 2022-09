Quảng Ngãi: Từ đêm 26/9 nhiều nơi có mưa to và dông

(Baoquangngai.vn)- Tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi cho biết, do ảnh hưởng của bão số 4 nên từ chiều 26/9, trên khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa rào, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ ngày 27 - 28/9 trong đất liền xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm/đợt. Từ chiều tối ngày 27/9, khu vực ven biển Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10; sau tăng lên cấp 10 - 12, giật cấp 13 – 14.

Vùng biển (bao gồm cả huyện Lý Sơn): Có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh; tầm nhìn xa từ 3 - 6 km; chiều và đêm nay (26/9) có gió bắc đến tây bắc cấp 5, giật cấp 6, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng biển cao từ 2 - 4m.

Trong đất liền: Nhiều mây, chiều và đêm nay (26/9) có mưa rào, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Do ảnh hưởng của Bão số 4 nên khả năng từ sáng ngày 27/9 vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội. Cần đề phòng nước dâng do bão cao 1-1,5m gây ngập úng tại khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động tại vùng biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão, nên tàu thuyền, lồng bè thuỷ hải sản cần có phương án phòng tránh trú sớm để đảm bảo an toàn.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Từ chiều tối ngày 27/9, khu vực ven biển Quảng Ngãi (đặc biệt cần chú ý phía bắc tỉnh) có gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10; sau tăng lên cấp 10 - 12, giật cấp 13 - 14, các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8-9 sau tăng lên cấp 9 -10; giật cấp 11-12.

Cảnh báo mưa lớn: Từ ngày 27 - 28/9 trong đất liền tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm/đợt, phía bắc tỉnh có nơi trên 500mm/đợt; cần chú ý đề phòng có lũ lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp.

PV