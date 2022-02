Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh

(Baoquangngai.vn)- Sáng 18/2, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã đi kiểm tra và chỉ đạo tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn, giai đoạn 2 (Dự án). Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành và đơn vị liên quan.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 401 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương bố trí theo Chương tình mục tiêu khu neo đậu tránh trú bão tàu cá trên 399,5 tỷ đồng. Tổng diện tích sử dụng 43,6ha, trong đó diện tích vũng neo đậu là 21,6ha. Thời gian thực hiện 2010 – 2021. Quy mô của dự án là nạo vét mở rộng, bố trí các điểm neo đậu an toàn, đảm bảo nơi neo đậu tránh trú bão an toàn cho 500 tàu cá, có công suất 400 CV/chiếc. Xây dựng hoàn chỉnh tuyến đê Đông Nam, đê Tây nối dài... Hình thành cơ sở hạ tầng nghề cá, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh cho đảo Lý Sơn. Dự án đã được bố trí trên 320 tỷ đồng (vốn ngân sách trung ương trên 319 tỷ đồng).

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nghe chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện dự án Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn, giai đoạn 2.

Đến thời điểm này, dự án đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng 3 gói thầu: số 13, 14, 3. Còn 2 gói thầu số 15 là Vũng neo đậu tàu thuyền và số 16 là thi công tuyến neo đậu liền bờ và mở rộng mặt kè kết hợp neo đậu bị chậm tiến độ. Đối với gói thầu số 15, quá trình nạo vét tại một số vị trí xuất hiện đá, với tổng khối lượng đá phát sinh gần 6.900m3, nên cần phải thay đổi biện pháp thi công (từ thông thường sang nổ mìn phá đá), nên phải trình và đợi cấp thẩm quyền xem xét. Đối với gói thầu số 16, hạng mục tường rào trong hành lang lưu thông không thể triển khai thi công xây dựng, vì 46 thửa đất, với tổng diện tích gần 8.000m2 bị 38 hộ dân khu vực lân cận lấn chiếm, không bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công.

Năm 2021, trung ương bố trí cho dự án 26 tỷ đồng, nhưng không thể giải ngân, phải điều chuyển sang dự án khác. Trong khi đó, vốn bố trí cho dự án hiện còn thiếu gần 40 tỷ đồng và phát sinh thêm 25,8 tỷ đồng, vì phải thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung do thay đổi biện pháp thi công nạo vét phá đá, nổ mìn của gói thầu số 15.

Các bè khai thác cát của người dân tự ý tập kết trong khu vực thi công Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chỉ đạo, trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của chủ đầu tư, Sở KH&ĐT khẩn trương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2022, làm cơ sở điều chỉnh các nội dung tiếp theo. Giao Sở GTVT nghiên cứu tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh cho phép điều chỉnh biện pháp thi công gói thầu số 15 theo đúng quy định hiện hành.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiếp tục bố trí vốn thực hiện dự án trong năm 2022. Đối với những vướng mắc, tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc lấn chiếm đất của 38 hộ dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương rà soát toàn bộ phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Lý Sơn khẩn trương giải quyết dứt điểm vụ việc, trả lại mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Riêng tình trạng người dân khai thác và tập kết cát trong khu vực vũng neo đậu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT chỉ đạo Ban Quản lý các cảng cá tỉnh tăng cường công tác kiểm tra và giám sát, cùng với UBND huyện Lý Sơn yêu cầu người dân di chuyển ra khỏi khu vực nạo vét, hoàn thành trước 15/3/2022, đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2022.

Tin, ảnh: MỸ HOA