Công an tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính

(Báo Quảng Ngãi)- Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an, nên năm 2022, Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện công tác này trên tất cả các lĩnh vực và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, ngay từ đầu năm, đơn vị xác định phải “lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của CCHC”, nên mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an luôn tận tụy, trách nhiệm, nỗ lực hết mình trong công việc và hết lòng phục vụ lợi ích của người dân. Nhờ đó, năm 2022, chỉ số CCHC của Công an tỉnh được Bộ Công an xếp hạng xuất sắc và đứng thứ 10/63 công an các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyêt suốt nên Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung quán triệt, triển khai kế hoạch CCHC của Bộ Công an đến toàn lực lượng trong đơn vị; đồng thời cụ thể hóa kế hoạch của Công an tỉnh để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, đảm bảo các yêu cầu đề ra. Trong đó, Công an tỉnh xác định nhiệm vụ CCHC làm khâu đột phá; gắn thực hiện CCHC với thi đua, khen thưởng và quy định cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Trong công tác, cán bộ, chiến sĩ có giải pháp sáng kiến thì được đặc cách công nhận danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến" và ưu tiên xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Ngược lại, nếu chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thì bị xử lý trách nhiệm hành chính và không xét danh hiệu thi đua...

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC qua việc xây dựng các Fanpage, Zalo để hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) và dịch vụ công trực tuyến ngành công an trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an; công khai lịch cấp căn cước công dân (CCCD) lưu động tại xã và danh sách công dân đã có CCCD.

Năm 2022, Công an tỉnh đã cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC cho người dân. Trong đó, cắt giảm 50% thời gian giải quyết 8 TTHC ở lĩnh vực đăng ký xe, 6 thủ tục đăng ký ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, 3 thủ tục đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đặc biệt là cắt giảm từ 10 - 90% thời gian giải quyết đối với 15 thủ tục ở lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy...

Ngoài ra, lực lượng công an đã xây dựng, nhân rộng các mô hình thiết thực, hiệu quả trong tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết TTHC như: “Nắm hộ, nắm người”, “Gần dân, sát việc trong cấp CCCD”, “Kết quả TTHC trao tận tay công dân gắn với nắm hộ, nắm người ở cơ sở”, “Xây dựng cơ sở dữ liệu và trả CCCD tại nhà"... Bên cạnh đó, việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ... đã góp phần làm tăng mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của lực lượng công an.

Đặc biệt là, từ năm 2016 đến nay, Công an tỉnh duy trì việc tổ chức "Cuộc thi Sáng tạo công nghệ thông tin” và đã biểu dương, khen thưởng, đưa vào ứng dụng 14 phần mềm công nghệ trong công tác; đầu tư kết nối và sử dụng hộp thư điện tử trao đổi công việc trong nội bộ; xây dựng nhiều phần mềm trong quản lý, điều hành và thực hiện số hóa báo cáo chỉ số CCHC hằng năm... Qua đó góp phần xây dựng “chính quyền điện tử”, nâng cao hiệu quả quản lý và giảm chi phí trong toàn ngành.

Bài, ảnh: BÁ SƠN