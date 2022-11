(Báo Quảng Ngãi)- Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong hành trình phát triển. Do đó, huyện Mộ Đức đã và đang đẩy mạnh truyền thông thay đổi nhận thức, xây dựng hệ thống văn bản, ban hành các kế hoạch, đảm bảo nguồn lực thực hiện lộ trình chuyển đổi số.

Nâng cao chất lượng phục vụ

Thời gian qua, UBND xã Đức Phong (Mộ Đức) đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn về dịch vụ công (DVC) trực tuyến một cửa tỉnh, Cổng DVC quốc gia và Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” cho toàn thể cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên trên địa bàn xã. Đồng thời, hướng dẫn, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử xã và trang Zalo OA UBND xã Đức Phong đạt hiệu quả. Trang Zalo OA UBND xã Đức Phong liên kết đến Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, Cổng DVC quốc gia và thủ tục giải quyết dịch vụ công thuộc thẩm quyền của UBND xã Đức Phong giúp người dân tiếp cận thuận tiện.

Thời gian qua, huyện Mộ Đức quan tâm đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bước đầu hình thành nền tảng cơ bản phục vụ phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số. Huyện đã áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành dùng chung iOffice. Nhờ đó, trên 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử qua ứng dụng phần mềm quản lý văn bản; 100% văn bản (trừ các văn bản mật) của UBND huyện được trao đổi dưới dạng điện tử. Tiếp tục triển khai chứng thực điện tử và chữ ký số trong trao đổi văn bản ở các phòng, ban và các xã, thị trấn.

Đối với hệ thống thông tin một cửa điện tử, huyện Mộ Đức đã triển khai sử dụng Cổng DVC - Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung của tỉnh, hoàn thiện tích hợp với các hệ thống thông tin dùng chung, chia sẻ tích hợp với hệ thống thông tin của trung ương và kết nối liên thông đến các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện. Tỷ lệ hồ sơ DVC trực tuyến phát sinh trên 20%, nhất là từ khi triển khai 25 DVC thiết yếu. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên tại các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện gương mẫu thực hiện và vận động người thân đăng ký, sử dụng DVC trực tuyến khi nộp hồ sơ, thủ tục liên quan đến thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của cấp huyện, cấp xã.

Huyện Mộ Đức đã thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số do Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban, thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. Các thành viên của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phụ trách, theo dõi, thực hiện các chỉ số chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Đến nay, trên địa bàn huyện có một tổ công nghệ số cộng đồng cấp huyện, 13/13 xã, thị trấn và 68/68 thôn, tổ dân phố có tổ công nghệ số cộng đồng. Những nỗ lực trong phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số của huyện Mộ Đức đã góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, tạo thuận lợi giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và doanh nghiệp.

Phát huy vai trò người đứng đầu

Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu chuyển đổi số, UBND huyện Mộ Đức đã ban hành các kế hoạch, chiến lược phát triển chuyển đổi số, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, triển khai chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, các giải pháp thúc đẩy kinh tế số, xã hội số... Mục tiêu phát triển chính quyền số đến năm 2030, huyện Mộ Đức phấn đấu 100% DVC trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Đối với phát triển kinh tế số, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%. Đến năm 2030, phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng, mạng di động 5G, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%.

Chủ sản phẩm OCOP rượu trái cây Quang Hải thường xuyên cập nhật thông tin sản phẩm lên các kênh bán hàng trực tuyến.

Trưởng phòng VH-TT huyện Mộ Đức Võ Việt Cường cho biết, đơn vị đã cùng Công an huyện và VNPT Mộ Đức phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin, khai thác dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức, tổ công nghệ số cộng đồng các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Ngoài ra, đơn vị còn tham mưu cho huyện ban hành kế hoạch tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước huyện Mộ Đức đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.