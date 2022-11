Công an huyện Mộ Đức: Tập trung triển khai các dịch vụ công trực tuyến

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Công an huyện Mộ Đức đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện việc đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú bằng hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (DVC) Quốc gia, Cổng DVC của Bộ Công an. Việc này tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Cán bộ Công an huyện Mộ Đức hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên điện thoại thông minh. Ông Nguyễn Tấn Cường, ở thị trấn Mộ Đức (Mộ Đức) cho biết, trước đây người dân phải đến trụ sở công an khai báo tạm vắng, nhưng kể từ khi công an hướng dẫn người dân đăng ký thường trú, tạm trú hoặc khai báo tạm vắng bằng hình thức trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân. Người dân chỉ cần dùng điện thoại thông minh có kết nối Internet là thực hiện các TTHC nói trên rất nhanh chóng, thuận tiện. Ông Nguyễn Tấn Cường, ở thị trấn Mộ Đức (Mộ Đức) cho biết, trước đây người dân phải đến trụ sở công an khai báo tạm vắng, nhưng kể từ khi công an hướng dẫn người dân đăng ký thường trú, tạm trú hoặc khai báo tạm vắng bằng hình thức trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân. Người dân chỉ cần dùng điện thoại thông minh có kết nối Internet là thực hiện các TTHC nói trên rất nhanh chóng, thuận tiện.

Chị Trương Thị Ngọc Trâm, ở tổ dân phố 1, thị trấn Mộ Đức thì cho hay, do công việc kinh doanh rất bận nên tôi không có thời gian đến trụ sở công an vào giờ hành chính để khai báo tạm vắng cho đứa em đi TP.Hồ Chí Minh làm ăn. Đang lo lắng vì sợ trễ, tôi được Tổ công nghệ cộng đồng và Công an thị trấn hướng dẫn việc dùng điện thoại thông minh vào Cổng DVC Quốc gia khai báo tạm vắng cho em tôi, rất thuận tiện và nhanh chóng.

Từ đầu năm 2022 đến nay, có 2.480 hồ sơ đăng ký thường trú, 166 hồ sơ đăng ký tạm trú, 14 hồ sơ khai báo tạm vắng và 2.892 thông báo lưu trú được Công an huyện Mộ Đức giải quyết trực tuyến. Công an huyện cũng thực hiện cấp 7 giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự qua Cổng DVC của Bộ Công an; giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với 204 hồ sơ đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy...

Theo Thượng tá Phạm Ngọc Quang - Phó Trưởng Công an huyện Mộ Đức, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh về triển khai thực hiện các DVC trực tuyến mức độ 3, 4 đối với đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú, từ ngày 1/6/2022, Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn giải quyết trực tuyến 100% hồ sơ phát sinh. Công an huyện phối hợp với 3 nhà mạng di động trên địa bàn đến các nhà văn hóa thôn, khu dân cư để chuyển đổi sim chính chủ cho người dân. Tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng điện thoại thông minh thực hiện các DVC trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia.

Việc triển khai ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn do khả năng tiếp cận công nghệ, truy cập Internet của người dân còn nhiều hạn chế; công dân thực hiện các bước thao tác truy cập để đăng ký tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ trên Cổng DVC còn gặp nhiều khó khăn. Một số người dân có tâm lý lo ngại, sợ mất an toàn thông tin khi sử dụng DVC trực tuyến... Tuy nhiên, để người dân thực hiện DVC trực tuyến đối với những lĩnh vực thuộc ngành công an, Công an huyện đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của DVC trực tuyến. Phối hợp các ban, ngành đến tận các điểm sinh hoạt văn hóa, địa điểm cấp căn cước công dân lưu động, đăng ký xe mô tô, sử dụng điện thoại hướng dẫn trực tiếp cho người dân đăng ký trực tuyến. Công an huyện cũng hỗ trợ đưa đón người dân gặp khó khăn đi lại và cử cán bộ tạo tài khoản, scan tài liệu, hướng dẫn người dân thực hiện các TTHC qua cổng DVC. Ngoài thành lập Tổ công nghệ cộng đồng tại 68 khu dân cư, mỗi xã còn thành lập một điểm giải quyết DVC trực tuyến có trang bị đầy đủ máy vi tính, máy scan, kết nối Internet để giúp người dân giải quyết TTHC trực tuyến trên cổng DVC..

.

Đến nay, 100% hồ sơ về đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú đều được Công an huyện Mộ Đức thực hiện qua DVC trực tuyến, tạo bước chuyển biến trong việc tiếp nhận hồ sơ trên cổng DVC.

Bài, ảnh: BÁ SƠN