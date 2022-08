Máy phát điện Cummins 250 kVA - Dòng máy tối ưu cho công trình nhỏ

Máy phát điện công nghiệp là thiết bị cần thiết cho những tình huống mất điện lưới. Với nhiều chủng loại khác nhau, sản phẩm Cummins 250 kVA được nhiều công trình quy mô nhỏ ưu tiên lựa chọn. Vậy điều gì tạo nên sự tin tưởng cho sản phẩm này?

Động cơ mạnh mẽ

Máy phát điện Cummins China 250 kVA sử dụng động cơ được sản xuất tại Cummins Dongfeng - Đơn vị liên doanh với Cummins (Hoa Kỳ) chuyên sản xuất động cơ cho máy phát điện có nhà máy đặt tại Trung Quốc. Với quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn của nước G7, chất lượng động cơ Cummins China không thua kém so với các thiết bị đến từ Nhật Bản và Châu Âu, đồng thời giúp giá thành tổ máy thấp hơn tối thiểu 40% so với động cơ chính hãng.

Động cơ Cummins bền bỉ và mạnh mẽ Mang mã hiệu 6CTAA8.3G2, động cơ Diesel tubor tăng áp dùng trên Cummins 250 kVA có 6 xilanh, được xếp thẳng hàng. Với công suất cực đại đạt 203 kW (tương đương 243.7 kVA), máy phát điện Cummins 250 kVA mang đến khả năng vận hành toàn tải trong 500 giờ liên tục mỗi năm. Nếu chạy vượt tải 10%, thiết bị hoạt động ổn định trong suốt 25 giờ/năm. Mang mã hiệu 6CTAA8.3G2, động cơ Diesel tubor tăng áp dùng trên Cummins 250 kVA có 6 xilanh, được xếp thẳng hàng. Với công suất cực đại đạt 203 kW (tương đương 243.7 kVA), máy phát điện Cummins 250 kVA mang đến khả năng vận hành toàn tải trong 500 giờ liên tục mỗi năm. Nếu chạy vượt tải 10%, thiết bị hoạt động ổn định trong suốt 25 giờ/năm.

Đầu phát Stamford – thương hiệu uy tín của Anh Quốc

Bên cạnh động cơ mạnh mẽ, tổ máy Cummins 250 kVA sử dụng đầu phát đến từ Stamford - Thương hiệu đầu phát nổi tiếng đến từ Anh Quốc. Model đầu phát được sử dụng có mã hiệu là UCDI274K, thuộc dòng động cơ không chổi than cho độ bền cao và độ ồn thấp. Công nghệ tư điều chỉnh điện áp trên đầu phát UCDI274K giúp bảo vệ an toàn cho các thiết bị điện tiêu thụ.

Bảng điều khiển Deepsea tự động, thông minh

Cummins 250 kVA sử dụng bảng điều khiển Deepsea với model DSE7320 Quản lý toàn bộ hoạt động của cả tổ máy chính là bộ điều khiển đến từ hãng Deepsea (UK). Các thông số của tổ máy khi đang hoạt động được hiển thị rõ ràng trên màn hình điện tử. Thiết bị này trang bị chế độ tự động cấp điện sau khi nhận tín hiệu mất điện từ hệ thống. Nó cũng sẽ tự động ngắt điện khi phát hiện tổ máy gặp vấn đề như quá tải, thiếu dầu, quá nhiệt … Quản lý toàn bộ hoạt động của cả tổ máy chính là bộ điều khiển đến từ hãng Deepsea (UK). Các thông số của tổ máy khi đang hoạt động được hiển thị rõ ràng trên màn hình điện tử. Thiết bị này trang bị chế độ tự động cấp điện sau khi nhận tín hiệu mất điện từ hệ thống. Nó cũng sẽ tự động ngắt điện khi phát hiện tổ máy gặp vấn đề như quá tải, thiếu dầu, quá nhiệt …

Bộ vỏ cách âm khi đặt máy ngoài trời

Vỏ máy với hai phương án lựa chọn

Máy phát điện công nghiệp Cummins 250 kVA mang đến 02 phương án lựa chọn vỏ cách âm. Phương án thứ nhất là sử dụng vỏ cách âm nhập khẩu theo máy do AGG sản xuất. Loại vỏ này có tính đồng bộ cao, đạt độ chắc chắn và mang đến khả năng siêu cách âm với độ ồn 77 ± 5 dB(A) đo tại khoảng cách 7 mét. Phương án thứ hai sử dụng vỏ được sản xuất trong nước. Ưu điểm của phương án này giúp tiết kiệm 30% chi phí so với vỏ nhập khẩu, tuy nhiên nhược điểm nằm ở sự chắc chắn và khả năng tiêu âm thua kém vỏ do AGG sản xuất.

Phương án lắp đặt máy phát điện Cummins 250 kVA

Cummins 250 kVA được lắp đặt với 4 phương án:

Phương án 1: Máy để ngoài trời

Phương án này tỏ ra hữu dụng với công trình có mặt bằng đủ rộng. Đây cũng là cách tiết kiệm vật tư lắp đặt như ống khói và hộp thoát gió nóng. Tuy nhiên, khi đặt ngoài trời máy cần được trang bị vỏ chống ồn để tránh các tác động của thời tiết.

Phương án 2: Máy đặt trong tầng hầm

Nếu thiếu không gian đặt máy ngoài trời, phương án đặt máy trong tầng hầm có thể là sự lựa chọn thay thế. Tuy nhiên, để thực hiện phương án này cần có sự tư vấn của các đơn vị có kiến thức sâu về máy phát điện.

Phương án 3: Máy đặt trong phòng riêng biệt

Đây là phương án tốt nhất về mặt kỹ thuật. Máy được đặt trong phòng sẽ giúp thiết bị tránh được các tác động trực tiếp từ thời tiết. Nhược điểm của phương án này là chi phí lắp đặt cao kèm giảm khả năng tối ưu không gian sử dụng của chủ đầu tư

Phương án 4: Máy đặt trên nóc các tòa nhà

Đây là phương án cuối cùng, được coi là tối ưu nhất cho các tòa nhà trong phố. Lắp đặt máy trên nóc công trình sẽ giúp tiết kiệm không gian, hơn thế, khi vận hành, các yếu tố như độ ồn, khí thải và gió nóng sẽ khuếch tán nhanh, không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Máy phát điện Cummins 250 kVA nhập khẩu từ Trung Quốc sử dụng 100% thiết bị của các hãng G7 nhưng có mức giá chỉ bằng 50-60% giá thành của các máy phát điện cùng công suất nhập khẩu từ Nhật Bản hoặc Châu Âu. Hiện tại, sản phẩm được phân phối và bảo hành 24 tháng trên toàn quốc bởi HQC Power - Đơn vị được AGG ủy quyền phân phối và bảo hành sản phẩm tại Việt Nam. Chi tiết xem tại https://hqcpower.vn

Tuấn Anh