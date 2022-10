Tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1

(Baoquangngai.vn)- Sạt lở núi khiến một phần Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1, xã Trà Lâm (Trà Bồng) bị vùi lấp cùng với một kỹ sư mất tích. Không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, lãnh đạo từ tỉnh đến huyện, xã và cán bộ, chiến sĩ quan đội, công an... đã sớm có mặt tại hiện trường để chỉ đạo và tổ chức tìm kiếm kỹ sư mất tích. Điều đó đã phần nào an ủi những trái tim đang quặn thắt ngóng tin người thân.

Kịp thời chỉ đạo cứu nạn, cứu hộ

Chiều tối 10/10, chỉ 10 phút sau khi nghe thông tin về vụ sạt lở, lãnh đạo huyện Trà Bồng đã có mặt ngay tại hiện trường thủy điện Kà Tinh 1. Hai tiếng đồng hồ sau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã có mặt tại địa phương trực tiếp chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó, tiếp cận điểm sạt lở. Sáng sớm hôm sau, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và các lực lượng chức năng đã họp khẩn bàn phương án ứng cứu, khắc phục sạt lở. Các đơn vị đã tập trung nhân lực, phương tiện đến hiện trường để cào dọn đất đá, mở lối vào khu vực nhà máy, tìm kiếm người mất liên lạc.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trực tiếp kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác khắc phục, tìm kiếm người mất tích tại Thủy điện Kà Tinh 1 vào sáng 11/10.

Ngay trong sáng 11/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã trực tiếp đến hiện trường vụ sạt lở, chỉ đạo khắc phục, tập trung tìm kiếm người mất liên lạc. “Thiên tai rất khó lường, nhất là tình trạng sạt lở núi ở các địa phương vùng cao. Do đó, phải chủ động thực hiện công tác di dời người dân, công nhân các đơn vị đang hoạt động trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Tinh thần chỉ đạo của tỉnh là không vì khắc phục hậu quả mà để xảy ra hậu quả lớn hơn, cho nên trong việc chỉ đạo tìm kiếm và khắc phục sạt lở tại thủy điện Kà Tinh vừa đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ, vừa phải khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích”, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh.

Chiều 12/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn đã đến hiện trường động viên và tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương và lãnh đạo các đơn vị công an, quân đội thường xuyên có mặt tại hiện trường vụ sạt lở để kịp thời chỉ đạo. Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Hoàng Anh Ngọc túc trực thường xuyên tại điểm sạt lở. Ông luôn đứng ngồi không yên, không quản hiểm nguy đi sâu vào hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích, cùng ăn, cùng ở với các lực lượng ngay tại hiện trường suốt những ngày qua.

Những hy sinh thầm lặng

Suốt 3 ngày qua, mặc cho những cơn mưa rừng tầm tã, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh, cảnh sát cơ động, Công an huyện Trà Bồng, Công an xã Trà Sơn và Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Trà Bồng, lực lượng dân quân xã Trà Sơn… đã nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích. Hiện trường vụ sạt lở vừa ngổn ngang bùn đất, đá tảng, nước sông, suối chảy xiết, trên vách núi sạt lở, nước vẫn không ngừng chảy… Hiểm nguy luôn rình rập, thế nhưng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị vẫn nỗ lực hết sức mình để tìm kiếm nạn nhân.

Khối lượng bùn, đá sạt lở xuống Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1 quá lớn. Phương tiện máy ủi được huy động tham gia tìm kiếm và cứu hộ, cứu nạn. Đại tá Lê Xuân Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ huy trực tiếp công tác CNCH tại hiện trường sạt lở thủy điện Kà Tinh 1. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng 2 máy bơm chữa cháy để hút nước dưới hầm động cơ tuabin có thể tích hơn 1 nghìn khối nước. Chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân. Lực lượng cảnh sát cơ động sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân. Ngày 13/10, khi có thông tin về đợt mưa lớn sắp đến, nhận định tình hình CNCH sẽ gặp khó khăn, nguy hiểm, công tác triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích được chỉ đạo thực hiện khẩn trương hơn. Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Đại tá Lê Xuân Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai 1 tổ công tác sử dụng máy bơm chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để hút nước từ khu vực hầm chứa động cơ tuabin nhà máy thủy điện; 1 tổ công tác sử dụng chó nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát cơ động; phân chia các tổ sử dụng cuốc, xẻng để đào, bới bùn đất, đồng thời triển khai các tổ tìm kiếm dọc bờ suối.

Lực lượng tham gia cứu hộ ăn vội cơm hộp ngay tại hiện trường.

Khi các lực lượng tìm được ba lô và xe máy được xác định là của kỹ sư Nguyễn Nhật Nam (27 tuổi, quê TP.Quảng Ngãi, làm việc tại Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1), bị mất liên lạc sau vụ sạt lở, khu vực tìm kiếm được mở rộng ra dọc hai bên bờ suối, lòng suối. Hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát CNCH người ướt sũng, bì bõm lội dưới suối sụt lún bởi bùn đất, hay lần dò trên những bờ đá trơn trượt ven suối để tìm kiếm nạn nhân; các chiến sĩ, dân quân thì đào bới, lật từng hòn đá mong tìm được người bị nạn… khiến nhiều người có mặt tại hiện trường bùi ngùi xúc động.

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn xã Trà Lâm (Trà Bồng) có mưa lớn, nên việc tìm kiếm nhân viên thủy điện Kà Tinh 1, buộc phải tạm dừng. Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Ngãi điện tử, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng Đặng Minh Thảo cho biết, sáng 14/10 trên địa bàn huyện Trà Bồng, đặc biệt là khu vực thủy điện Kà Tinh, xã Trà Lâm, mưa rất lớn và có khả năng sạt lở bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, việc tìm kiếm nạn nhân mất tích phải tạm dừng, đợi thời tiết thuận lợi sẽ tiếp tục triển khai tìm kiếm. Cũng theo ông Đặng Minh Thảo, trong 3 ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của lực lượng quân đội, Công an tỉnh và lực lượng địa phương đã bất chấp thời tiết mưa, lũ phức tạp, chạy đua với thời gian để tìm kiếm nhân viên Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1 bị mất tích. “Nhìn cảnh anh em không quản ngại khó khăn, gian khổ, ăn vội cơm hộp, không có thời gian nghỉ ngơi để đào từng thớ đất, lật từng tảng đá… mới thấy được những nỗ lực không biết mệt mỏi của các lực lượng tìm kiếm”, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng Đặng Minh Thảo nói.

Ông Nguyễn Tú, cha của kỹ sư Nguyễn Nhật Nam, từ khi hay tin con trai gặp nạn đã cùng vợ có mặt tại hiện trường, ánh mắt đau đáu hướng về các lực lượng tìm kiếm, mong sớm tìm được con. Ông Tú chia sẻ, khi hay tin con gặp nạn, lên thấy hiện trường ngổn ngang, khủng khiếp quá, vợ chồng tôi ngã quỵ, đau đớn không thể diễn tả được. “Mấy ngày nay, anh em các đơn vị dầm mưa, dầm mình trong bùn đất, nước sông suối lạnh buốt để tìm kiếm rất vất vả, vợ chồng tôi thấy rất xót thương”, ông Tú nghẹn ngào.

Hạ sĩ Lê Quang Đông - chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, dầm mưa, tay chân ngâm trong bùn, nước lạnh suốt cả ngày, anh em thấm mệt nhưng nhiệm vụ không thể chần chừ được. Những lúc đói thì ăn vội gói mì tôm sống, rồi tiếp tục làm nhiệm vụ. Dù vất vả, khổ cực đến mấy, chúng tôi cũng cố gắng hết sức để tìm kiếm nạn nhân. Thiếu úy Phạm Thanh Tài - Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chia sẻ, khối lượng đất, đá bị sạt lở rất lớn. Việc tiếp cận các phương tiện hết sức khó khăn. Để bơm được nước từ hầm tuabin nhà máy thủy điện, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH phải di chuyển các loại máy bơm cỡ lớn chuyên phục vụ chữa cháy. Máy bơm có trọng lượng nặng, anh em khiêng máy bơm, vòi hút đi kèm mà phải lội bùn đến đầu gối, di chuyển rất khó khăn. Trách nhiệm thôi thúc chúng tôi phải nỗ lực hết sức mình, chúng tôi cũng đau nhói lòng khi thấy cảnh người thân của nạn nhân đau đớn ngóng chờ tìm kiếm người thân…

Cho đến giờ phút này vẫn chưa tìm thấy kỹ sư Nguyễn Nhật Nam. Nhưng điều đọng lại trong sâu thẳm trái tim mỗi người, cùng với nỗi đau, là sự an ủi bởi tình người, là trách nhiệm của cán bộ chính quyền các cấp, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân. Và cuộc tìm kiếm sẽ được nối lại khi mưa bão không còn nguy hiểm.

M.TOÀN - P.LÝ - TÀI ĐỨC - NHỊ PHƯƠNG