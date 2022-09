Lãnh đạo các nước gửi Thư, Điện mừng Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc, Vương quốc Campuchia, Cuba, Liên bang Nga, Triều Tiên, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Singapore đã gửi Thư và Điện mừng tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

*Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Thongloun; Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Phankham Viphavanh và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ.

Trong Điện, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước 77 năm qua, nhất là trong giai đoạn 36 năm đổi mới; coi thành công của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động lực mạnh mẽ đối với sự nghiệp phát triển đất nước Lào.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào tự hào nhận thấy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam tiếp tục phát triển vững chắc, là nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt và là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp cách mạng tại mỗi nước; cảm ơn sâu sắc Việt Nam luôn dành cho Lào sự giúp đỡ to lớn, kịp thời và hiệu quả; khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hiếm có này mãi mãi trường tồn.

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục đạt được được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, thực hiện thắng lợi định hướng chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đến năm 2045, xây dựng thành công nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

*Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường gửi Điện mừng tới Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước CHND Trung Hoa Lật Chiến Thư gửi Điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trong Điện mừng, các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu tốt đẹp mà Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển đất nước thời gian qua; tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước tiến lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030 nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đến năm 2045 nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc khẳng định hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước, mong muốn cùng Việt Nam không ngừng củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường kết nối chiến lược, làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi, không ngừng tiếp thêm động lực mới cho sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam.

*Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân Campuchia, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin gửi Thư và Điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Trong Thư và Điện mừng, lãnh đạo Campuchia chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được thời gian qua; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra, hướng tới hoàn thành mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Lãnh đạo Campuchia đánh giá cao những bước phát triển tích cực của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, các cơ quan lập pháp, hành pháp và Nhân dân hai nước, quyết tâm tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ này ngày càng bền vững theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài; đồng thời khẳng định lại quyết tâm tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như để hiện thực hóa tầm nhìn chung về một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, hài hòa và thịnh vượng.

*Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz gửi Điện mừng tới Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez gửi Điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trong Điện mừng, các đồng chí lãnh đạo Cuba chân thành gửi tới lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam anh em lời chúc mừng tốt đẹp nhất; bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về mối quan hệ đoàn kết lịch sử đã được vun đắp và củng cố trong cuộc đấu tranh chung vì độc lập, tự do và phát triển; khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

*Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin gửi Điện mừng gửi tới Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin gửi Thư mừng tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trong Thư và Điện mừng, lãnh đạo cấp cao Nga đánh giá cao các thành tựu Việt Nam đã đạt được thời gian qua trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế; bày tỏ vui mừng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga tiếp tục được tăng cường trên cơ sở tin cậy lẫn nhau trong tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, khoa học-kỹ thuật… với nhiều dự án tiềm năng đang được hai bên tích cực triển khai.

Lãnh đạo cấp cao Nga bày tỏ sẵn sàng phối hợp với Việt Nam tiếp tục củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

*Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Nội các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Tok Hun gửi điện mừng tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trong Điện mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un và Thủ tướng Nội các Kim Tok Hun chúc mừng những thành quả nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

*Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Droupadi Murmu gửi Điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Trong Điện mừng, Tổng thống Droupadi Murmu bày tỏ trân trọng mối quan hệ lâu đời, được lãnh đạo hai nước dẫn dắt trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước; khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hiện nay được xây dựng bằng sự tin cậy cao, hiểu biết sâu sắc lẫn nhau và hai nước cùng chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích; đánh giá cao nền kinh tế phát triển nhanh của Việt Nam và Việt Nam là thành viên tích cực trong cộng đồng quốc tế; mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước, nhất là khi năm nay hai nước cùng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

*Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trong Thư mừng, Tổng thống Joko Widodo khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước là tài sản quý báu nhằm đối phó với các thách thức của hiện tại và tương lai, đồng thời khẳng định cam kết Indonesia sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam vì sự phát triển của cả hai dân tộc.

*Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Quốc vương Malaysia vui mừng trước hợp tác song phương ngày càng phát triển và được mở rộng trong nhiều lĩnh vực; tin tưởng rằng hợp tác giữa hai nước sẽ đạt được nhiều kết quả thực chất hơn nữa, mang lại lợi ích cho người dân, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023.

*Tổng thống nước Cộng hòa Singapore Halimah Yacob gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long gửi Thư chúc mừng tới Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Singapore Tan Chuan-Jin gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trong thư mừng, lãnh đạo Singapore đánh giá cao việc hai nước hỗ trợ nhau trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, duy trì trao đổi đoàn, các cam kết cấp cao và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023, lãnh đạo Singapore bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam để cùng phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, đặc biệt trong các lĩnh vực mới, tiềm năng như đổi mới sáng tạo, thành phố thông minh, phát triển bền vững, năng lượng sạch và kinh tế số…; đồng thời cùng tăng cường đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN và duy trì trật tự đa phương mở, bao trùm và thượng tôn pháp luật.

*Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith; Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao nước CHND Trung Hoa Vương Nghị; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn; Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla; Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov; Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui; Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi; Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah; Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan gửi Điện và Thư mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

*Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Thoongsavanh Phomvihane gửi Điện mừng tới Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hoài Trung.

Theo Chinhphu.vn