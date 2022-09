Điểm chuẩn 8 trường ĐH Công an nhân dân năm 2022

Các học viện, đại học Công an nhân dân (CAND) đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đầu vào năm 2022.

Ảnh minh họa. Tuyển sinh năm 2022, lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức bài thi đánh giá tuyển sinh CAND, đề thi đáp ứng được tiêu chí xét tuyển vào các trường đại học CAND, có độ phân hóa và độ khó, do đó, điểm thi cũng phân hóa rất tốt, chỉ có 2 thí sinh đạt 70 điểm trở lên. Điểm trúng tuyển năm nay so với năm 2021 có thay đổi. Tuyển sinh năm 2022, lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức bài thi đánh giá tuyển sinh CAND, đề thi đáp ứng được tiêu chí xét tuyển vào các trường đại học CAND, có độ phân hóa và độ khó, do đó, điểm thi cũng phân hóa rất tốt, chỉ có 2 thí sinh đạt 70 điểm trở lên. Điểm trúng tuyển năm nay so với năm 2021 có thay đổi.

Cục Đào tạo (Bộ Công an) cho biết, ngoài 2 phương thức xét tuyển 1, 2, phương thức 3 sẽ xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo với bài thi đánh giá của Bộ Công an, trong đó:

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân (chiếm tỉ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỉ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính như sau:

ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5+BTBCA*3/5+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

+ ĐXT: điểm xét tuyển

+ M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường Công an nhân dân;

+ BTBCA: điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an;

+ KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ ĐTh: điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia bậc THPT theo quy định của Bộ Công an.

Kết quả iểm chuẩn xét tuyển đầu vào năm 2022 của học viện, đại học CAND như sau:

Theo Nhật Nam/Chinhphu.vn