Quế Quảng, một thời xuất khẩu muôn nơi

Cây quế có tên khoa học cinnamomum comphoraness, cao khoảng 10m, thân to, lá mọc đối, dày. Hoa quế nhỏ, nở vào mùa thu. Quả nhỏ, hình bầu dục giống quả xoan. Quế quý nhất ở giá trị dược liệu. Quế nổi tiếng ở các châu Trà My (Quảng Nam), Trà Bồng (Quảng Ngãi) gọi chung là quế Quảng, Thanh Hóa gọi là quế Thanh, Quỳ Châu (Nghệ An) gọi quế Quỳ, nhưng được xuất cảng nhiều là quế Quảng.