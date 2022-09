Nước Min- Dấu xưa vang vọng

(Báo Quảng Ngãi)- Lâu lắm rồi tôi mới trở lại thôn Nước Min, xã Sơn Mùa (Sơn Tây). Nước Min ngày trước im vắng lắm, thi thoảng mới nghe tiếng vrook, tiếng ru con trầm buồn vang vọng từ một vài mái nhà sàn. Bây giờ, Nước Min đã khác. Dấu xưa như đang vang vọng mỗi ngày.

Từ góc nhà sàn...

Nghệ nhân ưu tú Đinh Ka La chơi đàn ra-uốt.

Có những ngày tôi ngồi lì bên góc nhà sàn của ông Đinh Ka La - một nghệ nhân được Chủ tịch nước phong danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” năm 2018, ở thôn Nước Min, để ghi chép những câu chuyện do ông kể về Grăng Tek-pia, Grăng Hoa, Yang Ing... và kể về những ngày mừng lúa mới, lễ ăn trâu mà gia đình ông tổ chức vào những năm trước, về chuyện mua hàng chục chiếc nồi đồng... Thi thoảng, ngẫu hứng, ông lại vào căn phòng che vách nứa, lúc thì lấy chiếc đàn ra-uốt, lúc thì lấy chiếc vook t’ru - những chiếc đàn tre do chính ông chế tác, ra chơi cho tôi nghe. Ông Đinh Ka La nhớ nhiều chuyện kể, biết nhiều thứ nhạc cụ của người Ca Dong là nhờ cha ông - ông Dhuh Loh, đã dạy cho ông và các em của ông ngay từ thuở nhỏ. Nhà ông có 8 anh em: 4 trai là Ka La, Ka Để, Ka Đu, Ka Điêng; 4 gái là Hi Gôn, Hi Ghên, Hi Ghiu, Hi Goong. Nhờ sự truyền dạy của cha mà người nào cũng biết chơi ít nhiều các nhạc cụ bằng tre nứa, chiêng đồng, nhớ nhiều truyện kể, biết hát những bài ca-lêu, ca-cheo, dê-ô-dê...