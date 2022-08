'QNg-22' góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc

(Báo Quảng Ngãi)- Quảng Ngãi đã tổ chức đợt Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) và phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh năm 2022 - "QNg-22". Đây là đợt diễn tập quy mô lớn có một phần thực binh. Phóng viên (PV) Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với Đại tá Võ Văn Bá - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về đợt diễn tập này.

Đại tá VÕ VĂN BÁ PV: Xin đồng chí cho biết đợt Diễn tập KVPT và PTDS tỉnh năm 2022 có ý nghĩa như thế nào? PV: Xin đồng chí cho biết đợt Diễn tập KVPT và PTDS tỉnh năm 2022 có ý nghĩa như thế nào?

Đại tá VÕ VĂN BÁ: Đợt diễn tập "QNg-22" là một nội dung cơ bản trong nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân; xây dựng Quảng Ngãi thành KVPT vững chắc, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thông qua diễn tập, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân trong tỉnh được quán triệt sâu sắc hơn quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, xây dựng KVPT và PTDS. Từ đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; trình độ ứng phó xử lý tình huống PTDS, trình độ tổ chức, chỉ huy của đội ngũ cán bộ; khả năng phối hợp, hiệp đồng của các cấp, ngành, các lực lượng trong xử lý tình huống dân sự, cũng như các tình huống trong chiến tranh; tiếp tục xây dựng các tiềm lực trong KVPT tỉnh Quảng Ngãi ngày càng vững chắc. Đồng thời, đây cũng là dịp để tỉnh kiểm tra toàn diện về trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra của các lực lượng, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại căn cứ chiến đấu mô phỏng. Ảnh: Xuân Thiên PV: Nội dung, quy mô và những nội dung mới của đợt diễn tập lần này là gì, thưa đồng chí? PV: Nội dung, quy mô và những nội dung mới của đợt diễn tập lần này là gì, thưa đồng chí?

Đại tá VÕ VĂN BÁ: Đợt diễn tập lần này có 2 phần là diễn tập PTDS và diễn tập KVPT. Trong đó, diễn tập PTDS với nội dung: Quảng Ngãi phối hợp với các lực lượng của Quân khu 5, Bộ Quốc phòng ứng phó sự cố tràn dầu diễn ra tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Còn diễn tập KVPT với các nội dung: Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc địa bàn tỉnh.

Về quy mô, đợt diễn tập KVPT lần này là 1 bên 2 cấp (tỉnh, TP.Quảng Ngãi và Trung đoàn 887) và các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 tham gia, có một phần thực binh. Đợt diễn tập đã huy động hơn 3.500 người và số lượng lớn vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật. Huy động mọi cấp, mọi ngành tham gia; trong đó, huy động lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ trong LLVT tỉnh tham gia thực binh bắn đạn thật.

Điểm mới của cuộc diễn tập lần này là diễn tập KVPT kết hợp diễn tập PTDS. Cùng lúc diễn tập nhiều nội dung thực binh: Ứng phó sự cố tràn dầu; thiết quân luật, giới nghiêm, giải tán tập trung đông người biểu tình; bắn đạn thật cấp tiểu đoàn bộ binh tăng cường; thực hành di chuyển một phần cơ quan Đảng, chính quyền và LLVT ra căn cứ chiến đấu mô phỏng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễn tập tại thao trường. Ảnh: X.Thiên PV: Vậy công tác chuẩn bị cho đợt diễn tập này đã được triển khai như thế nào? PV: Vậy công tác chuẩn bị cho đợt diễn tập này đã được triển khai như thế nào?

Đại tá VÕ VĂN BÁ: Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022; trong đó có nhiệm vụ tổ chức diễn tập KVPT theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đầy đủ nhiệm vụ đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và LLVT trong tỉnh.

Tham mưu cho các cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ diễn tập; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Nội dung, Ban Bảo đảm, Ban Thư ký và khung diễn tập của tỉnh; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác chuẩn bị các điều kiện cho cuộc diễn tập, trên cơ sở vận hành đồng bộ cơ chế theo Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị là “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, Quân sự, Công an, Biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu”.

Bộ CHQS tỉnh đã huy động tối đa lực lượng tham gia chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, hệ thống công sự, hầm hào chiến đấu, khu căn cứ chiến đấu mô phỏng, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật tại các địa điểm diễn tập. Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở TN&MT, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn thực hiện kế hoạch, kịch bản thực binh ứng phó sự cố tràn dầu cấp khu vực. Phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 2, Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung và Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn để hiệp đồng huấn luyện, luyện tập ứng phó sự cố tràn dầu cho lực lượng tham gia thực binh. Với sự nỗ lực cố gắng rất lớn của các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh, đến nay mọi công tác chuẩn bị diễn tập đã hoàn tất.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì hội nghị trong vận hành cơ chế diễn tập KVPT tỉnh năm 2022.

Đại tá Võ Văn Bá động viên các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: X.Thiên PV: đồng chí có thể chia sẻ thêm về quyết tâm của toàn lực lượng tham gia đợt diễn tập lần này? PV: đồng chí có thể chia sẻ thêm về quyết tâm của toàn lực lượng tham gia đợt diễn tập lần này?

Đại tá VÕ VĂN BÁ: Trên cơ sở xác định động cơ, vị trí, ý nghĩa, vai trò của cuộc diễn tập lần này, các lực lượng tham gia đã nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên từng cương vị, chức trách. Trong đó, nhiều đồng chí chủ động khắc phục hoàn cảnh khó khăn gia đình để nhận nhiệm vụ huấn luyện diễn tập theo sự phân công của tổ chức. Bên cạnh đó, thời tiết không thuận lợi, nắng nóng, mưa nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao cả, phát huy phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", bản chất kiên cường đã được tôi luyện qua những ngày, tháng quân ngũ, mỗi đồng chí đều biểu thị quyết tâm cao, sẵn sàng thực hành diễn tập đạt kết quả cao nhất.

Chúng tôi xác định rằng, sự cố gắng, nỗ lực với tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trong nhiều tháng qua để chuẩn bị cho diễn tập là điều kiện cần. Còn bước vào thực hành diễn tập là giai đoạn quyết định để chúng ta có thể khẳng định hiệu quả việc vận hành cơ chế của cả hệ thống chính trị, việc xử lý tình huống PTDS và đánh giá được mức độ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống.

Tôi tin tưởng rằng, với nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ và sự vào cuộc đầy quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và LLVT tỉnh, đợt diễn tập “QNg-22” sẽ thành công tốt đẹp góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Các nữ dân quân tự vệ tham gia diễn tập tại thao trường. Ảnh: PV Lực lượng Công an tỉnh diễn tập thực binh xử lý tình huống giải tán đám đông biểu tình. Ảnh: PV

XUÂN THIÊN

(thực hiện)