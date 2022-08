Nỗ lực trên thao trường

(Báo Quảng Ngãi)- Các lực lượng hiệp đồng chặt chẽ, từng đợt hành quân hừng hực khí thế tiến công với hỏa lực mạnh mẽ áp chế quân địch... Đó là những tình huống giả định đặt ra được các lực lượng trên thao trường hợp luyện thuần thục, sẵn sàng bước vào thực hành bắn đạn thật với quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Thực binh bắn đạn thật là nội dung quan trọng của đợt Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) và phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh năm 2022, với lực lượng, quy mô diễn tập lớn hơn so với những đợt diễn tập trước đây. Gần đến ngày thực hành diễn tập, cường độ tập luyện của các lực lượng tại thao trường tăng cao.

Hăng say huấn luyện

Sau một đợt tiến công, gần 10 chiến sĩ của Khẩu đội 7, Trung đội pháo 12,7 ly, Tiểu đoàn 48 (Trung đoàn 887) mướt mồ hôi dưới trời nắng oi bức. Trung sĩ Đào Văn Thể - Khẩu đội trưởng Khẩu đội 7 cho biết, được tham gia huấn luyện để diễn tập lần này là vinh dự của bản thân. Do đó, tôi và anh em toàn khẩu đội nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Khẩu đội 7, Trung đội pháo 12,7 ly, Tiểu đoàn 48 (Trung đoàn 887) luyện tập tại thao trường. Ảnh: X.T

Tinh thần hăng say của cán bộ, chiến sĩ Khẩu đội 7 cũng là tinh thần chung của các lực lượng đang huấn luyện trên thao trường hơn nửa tháng qua. Mỗi ngày, các lực lượng luyện tập 3 - 4 lần nội dung thực binh. Việc di chuyển đội hình trong điều kiện nắng nóng rất vất vả. Dù vậy, tất cả đều quyết tâm "vượt nắng thắng mưa".

Đợt diễn tập lần này có nhiều loại khí tài hạng nặng thực hành bắn đạn thật. Do đó, các binh chủng phải thực hiện việc tháo lắp, di chuyển theo tiến trình vận động tiến công trên chiến trường nhiều lần. Đại úy Lê Minh Hùng, đạo diễn huấn luyện pháo phòng không 12,7 ly cho biết, ngoài việc tháo lắp khẩu pháo để di chuyển đội hình sau mỗi đợt khai hỏa, thì việc chấp hành các quy trình sử dụng loại khí tài này rất nghiêm ngặt. Các thao tác lắp đặt, nạp đạn... phải thực hành một cách thuần thục để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vì thế, việc luyện tập nhiều lần trong ngày trong điều kiện thời tiết nắng nóng là khá vất vả.

Tại thao trường, có những nữ dân quân của huyện Mộ Đức được huy động tham gia diễn tập. Nữ dân quân Phan Thị Thuyền, ở xã Đức Phong (Mộ Đức) chia sẻ, khi được triệu tập tham gia huấn luyện, tôi vừa mừng vừa lo. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng diễn tập là nhiệm vụ rất quan trọng, nên chúng tôi cố gắng thực hiện tốt các nội dung huấn luyện, để góp phần cho đợt diễn tập thành công. Tiểu đội nữ chúng tôi là lực lượng nổ súng đầu tiên bắn các mục tiêu bay thấp của địch theo kịch bản. Chúng tôi rất tự hào.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Thực hành nội dung bắn đạn thật tại thao trường có hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ của 7 đơn vị đầu mối tham gia huấn luyện. Trong đó, có hơn một nửa là lực lượng dự bị động viên thuộc Trung đoàn 887. Đây là lực lượng đã được huấn luyện trong quân ngũ, nên quá trình luyện tập các nội dung thực binh cơ bản thuận lợi.

Thượng tá Trần Thế Phan - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy lâm thời thực binh diễn tập KVPT tỉnh cho biết, đợt diễn tập lần này có thành phần, quy mô, quân số, vũ khí, trang bị cao hơn nhiều so với những kỳ diễn tập trước. Do đó, để đảm bảo hoàn thành tốt nội dung thực binh, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức sinh hoạt, phát động phong trào thi đua, xác định tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Toàn bộ hệ thống vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật các loại hỏa lực được kiểm tra đảm bảo an toàn. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ hiệp đồng giữa các lực lượng đảm bảo thông suốt. Sau mỗt đợt luyện tập, Sở Chỉ huy đều họp để rút kinh nghiệm những nội dung chưa đạt.

Trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường làm cho tình hình sức khỏe của các bộ, chiến sĩ có ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, khắc phục khó khăn, tập luyện nghiêm túc, các lực lượng đang nỗ lực để đảm bảo phục vụ diễn tập theo đúng yêu cầu đề ra.

THIÊN BẢO