Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án Đảm bảo an ninh trật tự Nhà máy lọc dầu Dung Quất

(Baoquangngai.vn)- Chiều 17/6/2022, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Lọc hóa dầu Dung Quất Nguyễn Văn Hội chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất.

Trong 10 năm qua, Công an tỉnh, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn, BĐBP tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương luôn chủ động phối hợp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, an toàn NMLD Dung Quất. Công tác tuần tra, kiểm soát khu vực nhà máy cả trên biển và trên đất liền được tăng cường. Việc quản lý hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT khu vực xung quanh nhà máy thực hiện có hiệu quả. Công tác phòng cháy, chữa cháy tiếp tục được chú trọng. Trong đó, các đơn vị đã phối hợp tổ chức 150 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu vực xung quanh nhà máy, với 150 nghìn người tham dự...

Các đại biểu dự hội nghị. Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Xuân Duệ trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể Công an tỉnh Quảng Ngãi tặng Giấy khen cho 16 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Đề án “Đảm bảm an ninh, trật tự NMLD Dung Quất” giai đoạn 2011 – 2021.

Thời gian tới công tác đảm bảo ANTT cho NMLD Dung Quất còn nhiều khó khăn, thách thức; nhất là nguy cơ xảy ra việc tái lấn chiếm, khiếu kiện đất đai liên quan đến Dự án Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất; vi phạm hành lang bảo vệ nhà máy và hoạt động phá hoại, cháy, nổ… Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương cần chủ động phối hợp triển khai toàn diện các biện pháp, giải pháp đảm bảo ANTT theo đề án, Pháp lệnh Bảo vệ công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia; phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm phát huy sức mạnh của quần chúng trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn cho NMLD Dung Quất.

Dịp này Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 16 tập thể, 16 cá nhân. Công ty CP lọc hóa dầu Dung Quất tặng giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Đề án đảm bảo ANTT NMLD Dung Quất.

Tin, ảnh: BÁ SƠN