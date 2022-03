Nhiều dự án khu dân cư, khu đô thị: Chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật

(Báo Quảng Ngãi)- Theo quy hoạch, các dự án khu dân cư (KDC), khu đô thị (KĐT) ở trung tâm TP.Quảng Ngãi phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật như điện chiếu sáng, đường giao thông, cây xanh, công viên, nước sạch... Tuy nhiên, hiện nay nhiều dự án KDC, KĐT đã được người dân làm nhà ở nhưng vẫn chưa hoàn thiện các hạng mục.

Điện, nước chưa có

Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Nguyễn Văn Nguyên cho rằng, với các thiếu sót về hạ tầng ở KDC, KĐT như thời gian qua, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư. Vì vậy, các chủ đầu tư phải thực hiện đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo quyền lợi của người dân.

Khu dân cư Phát Đạt Bàu Cả là một trong những dự án bất động sản lớn tại TP.Quảng Ngãi. Thế nhưng, từ khi tổ chức bán đất nền cho người dân vào xây dựng nhà ở, đến nay hạ tầng kỹ thuật của dự án vẫn còn nhiều bất cập. Ngoài chậm mở rộng đấu nối đường Lạc Long Quân với đường Quang Trung theo quy hoạch được duyệt, thì việc đầu tư đường dây điện trung thế từ các trạm biến áp để đưa điện sinh hoạt vào từng tuyến đường vẫn chưa được chủ đầu tư thực hiện. Để có điện phục vụ cuộc sống, các hộ dân phải tự bỏ tiền ra mua dây kéo điện từ đường dây ở các KDC lân cận để sử dụng. Do cùng lúc có nhiều người kéo dây điện riêng lẻ nên tại một số trụ hệ thống dây chằng chịt rất mất mỹ quan.

Chị Hà, một hộ dân sống tại KDC Phát Đạt Bàu Cả cho biết, trước đây chủ đầu tư giới thiệu dự án rất hoành tráng và đầy đủ tiện ích. Nhưng 2 năm vào làm nhà ở, đến giờ điện thắp sáng vẫn chưa có. “Dự án đầu tư hiện đại tại trung tâm thành phố, nhưng hạ tầng chưa được đầu tư bài bản là điều khó hiểu”, chị Hà bức xúc nói.

Còn tại KĐT mới Nam Lê Lợi, nhiều hộ dân làm nhà sinh sống ổn định tại đây lại rơi vào tình cảnh không có nước máy sử dụng. Để có nước sinh hoạt, các hộ dân phải bỏ tiền ra thuê thợ khoan giếng lấy nước sử dụng. Tuy nhiên, vùng đất này trước đây là đồng ruộng nên dù giếng khoan sâu hàng chục mét, nước vẫn bị nhiễm phèn nặng, chỉ có thể sử dụng tắm giặt. Để có nước sạch nấu ăn và uống, nhiều người phải mua nước đóng bình hoặc mua máy lọc nước.

Dự án ngân sách đầu tư cũng chưa hoàn thiện

Hệ thống dây điện thắp sáng ở Khu dân cư phía đông đường Nguyễn Chí Thanh (TP.Quảng Ngãi) chằng chịt như mạng nhện. Bên cạnh đó, nhiều dự án KDC được đầu tư từ ngân sách nhà nước cũng còn hạn chế. Đơn cử như dự án KDC phía đông đường Nguyễn Chí Thanh, do UBND phường Quảng Phú làm chủ đầu tư. Dự án hoàn thành năm 2015, tổ chức bán đấu giá cho người dân và đến nay quỹ đất KDC đã cơ bản lấp đầy nhà. Thế nhưng, dọc theo đường Bùi Tá Hán (nối từ đường Nguyễn Chí Thanh) vào bên trong, dù hệ thống trụ điện dựng bài bản nhưng các loại dây điện thắp sáng, cáp quang mắc chằng chịt như “mạng nhện”. Hơn nữa, từ khi vào xây nhà ở, người dân nơi đây không được tiếp cận nước máy, dù hệ thống đường ống cấp nước được đầu tư khá bài bản. Bên cạnh đó, nhiều dự án KDC được đầu tư từ ngân sách nhà nước cũng còn hạn chế. Đơn cử như dự án KDC phía đông đường Nguyễn Chí Thanh, do UBND phường Quảng Phú làm chủ đầu tư. Dự án hoàn thành năm 2015, tổ chức bán đấu giá cho người dân và đến nay quỹ đất KDC đã cơ bản lấp đầy nhà. Thế nhưng, dọc theo đường Bùi Tá Hán (nối từ đường Nguyễn Chí Thanh) vào bên trong, dù hệ thống trụ điện dựng bài bản nhưng các loại dây điện thắp sáng, cáp quang mắc chằng chịt như “mạng nhện”. Hơn nữa, từ khi vào xây nhà ở, người dân nơi đây không được tiếp cận nước máy, dù hệ thống đường ống cấp nước được đầu tư khá bài bản.

Anh V.T.T, một người dân sống tại KDC nói trên cho biết, gần 5 năm mua đất về đây làm nhà sinh sống, chúng tôi chịu thiệt thòi đủ thứ. Nhất là hệ thống cấp nước sinh hoạt, mặc dù lúc xây dựng chủ đầu tư có chừa ống sẵn, nhưng không được đấu nối, nên không có nước sạch để sử dụng. Người dân nơi đây phải bỏ tiền ra khoan giếng lấy nước sử dụng, nhưng nước không đảm bảo vệ sinh.

Theo Giám đốc Điện lực TP.Quảng Ngãi Nguyễn Văn Trung, việc các hộ dân sử dụng điện tại một số KDC, KĐT như hiện nay là không đảm bảo an toàn và nguy cơ cháy nổ cao, do các hộ dân sử dụng các trạm biến áp xung quanh. Đối với KDC Phát Đạt Bàu Cả, chủ đầu tư cần sớm đầu tư đường dây đấu nối hệ thống điện trung thế để phục vụ người dân, đảm bảo an toàn sử dụng điện.

Bài, ảnh: LÊ ĐỨC