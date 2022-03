Đầu tư vào nông nghiệp: Nhiều dự án không phát huy hiệu quả

(Báo Quảng Ngãi)- Toàn tỉnh có khoảng 37 dự án (DA) đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có nhiều DA nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, có nhiều DA hoạt động không hiệu quả, sử dụng đất sai mục đích.

Dự án tiền tỷ bỏ hoang

Năm 2016, Công ty TNHH MTV Thiên Sơn được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư DA Trang trại sản xuất rau, quả an toàn tập trung tại xứ Đồng Tân Bồi, ở thôn Nam Phước, xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa). Với quy mô diện tích trên 48 nghìn mét vuông, tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, DA hứa hẹn mỗi năm sẽ cung cấp 300 tấn rau, củ, quả và trái cây sạch phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh. Nhưng đã 6 năm, DA tiền tỷ này chẳng có gì ngoài sự nham nhở. “Khu đất này bằng phẳng, diện tích lớn, thổ nhưỡng phù hợp với sản xuất nông nghiệp. Nhưng 6 năm qua, đất DA bỏ hoang, trong khi người dân lại không có đất sản xuất. Nhìn mà xót”, ông N.T.N, ở thôn Nam Phước, bày tỏ.

Nhà lưới của Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao QNASAFE bị hư hỏng, chỉ còn trơ khung.

Trong khi đó, DA sản xuất rau an toàn tại thôn Thế Bình, ở xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa), do Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao QNASAFE đầu tư cũng trong tình trạng nửa vời. Năm 2015, DA được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư. Diện tích được thuê là 50 nghìn mét vuông (diện tích thực tế hiện nay là hơn 41,3 nghìn mét vuông, vì gần 8.700m2 bị thu hồi phục vụ 2 DA khác - PV), thời hạn thuê 49 năm để đầu tư sản xuất rau an toàn.