Nỗ lực tìm kiếm 2 ngư dân mất tích trên biển Lý Sơn

(Baoquangngai.vn)- Trong lúc hành nghề lặn bắt hải sản, hai ngư dân ở huyện Lý Sơn không may bị mất tích trên biển. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 2 ngư dân này.

Lúc 16 giờ ngày 30/6, ngư dân Đinh Văn Nhàn (SN1980) cùng hai ngư dân khác là Dương Tập (SN 1969) và Dương Minh Nhất (SN 1980) cùng trú tại thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn, sử dụng tàu gỗ không đăng ký, đăng kiểm do ngư dân Nhàn làm chủ tàu đi hành nghề lặn đêm ở vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng 0,5 hải lý về phía Đông. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc đang lặn bắt hải sản, không may ông Đinh Văn Nhàn và Dương Tập mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng Biên phòng đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng và ngư dân tổ chức tìm kiếm. Sau khoảng 30 phút, lực lượng tìm kiếm phát hiện, ứng cứu thành công ông Dương Tập, riêng ngư dân Nhàn vẫn mất tích.

Lực lượng chức năng và ngư dân nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển.

Đến sáng 1/7, huyện Lý Sơn tiếp tục tiếp nhận thông tin trình báo về việc ngư dân Bùi Dự (SN1986) mất tích. Ngư dân Dự ra khơi hành nghề lặn vào chiều 30/6 tại vùng biển phía Nam đảo Lý Sơn. Sáng nay (1/7), gia đình không thấy ngư dân Dự đưa phương tiện về bờ.

Theo một số ngư dân Lý Sơn, vào chiều tối ngày 30/6, tại vùng biển Lý Sơn xuất hiện dòng chảy khá mạnh. Đây có thể là nguyên nhân khiến nhiều người lặn đêm bị cuốn trôi.

Hiện các lực lượng chức năng cùng nhiều tàu cá của ngư dân địa phương tiếp tục tìm kiếm 2 ngư dân mất tích.

PV