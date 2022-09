Xuất cảnh sang Philippines làm việc bất hợp pháp: Cần có biện pháp ngăn chặn

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian gần đây, người dân ở huyện Bình Sơn xin visa du lịch để xuất cảnh sang Philippines ngày càng nhiều. Thế nhưng, những người này không đi du lịch, mà lại làm việc bất hợp pháp cho các công ty đánh bạc trực tuyến.

Làm việc bất hợp pháp

Anh T.V.V (23 tuổi), ở xã Bình Hải (Bình Sơn) nghe lời rủ rê của một số người đã xuất cảnh sang Philippines làm việc bất hợp pháp cho một công ty đánh bạc trực tuyến. Nhiệm vụ của anh V là, hằng ngày vào mạng Internet để lôi kéo nhiều người Việt Nam tham gia đánh bạc trực tuyến. Anh V cho biết, các đối tượng giao tôi phải mời gọi lừa 15 người Việt Nam tham gia chơi games đánh bạc mỗi tháng. Sau một thời gian, thấy công việc này là phi pháp nên tôi không làm nữa và đã trở về Việt Nam. Hiện nay, ở Philippines còn rất nhiều người dân của xã Bình Hải và một số địa phương ở huyện Bình Sơn đang làm việc trong các công ty đánh bạc trực tuyến.

Công an tỉnh làm việc với một người dân ở xã Bình Hải (Bình Sơn) xuất cảnh sang Philippines để làm việc trong công ty đánh bạc trực tuyến. Chủ tịch UBND xã Bình Hải Ngô Văn Thính cho biết, thời gian qua, có tình trạng người dân trên địa bàn xã xuất cảnh sang Philippines làm việc. Chính quyền xã đã thông báo cho người dân nêu cao tinh thần cảnh giác; đồng thời tuyên truyền để người dân không vi phạm pháp luật khi xuất cảnh, không đi lao động trái phép. Chủ tịch UBND xã Bình Hải Ngô Văn Thính cho biết, thời gian qua, có tình trạng người dân trên địa bàn xã xuất cảnh sang Philippines làm việc. Chính quyền xã đã thông báo cho người dân nêu cao tinh thần cảnh giác; đồng thời tuyên truyền để người dân không vi phạm pháp luật khi xuất cảnh, không đi lao động trái phép.

Thời gian qua, nhiều công dân Việt Nam được các công ty POGO (hoạt động dưới hình thức cá cược) tuyển dụng trực tuyến, tài trợ tiền vé máy bay, chi phí visa du lịch, thủ tục nhập cảnh Philippines. Sau khi hết hạn visa du lịch, công dân Việt Nam tìm cách xin visa lao động, hoặc trốn ở lại Philippines làm việc bất hợp pháp. Trong khi đó, các hoạt động phạm tội liên quan người Việt Nam tại Philippines thời gian gần đây đều xuất phát từ việc các công ty POGO tăng cường tuyển dụng người Việt Nam sang làm việc. Trong đó nổi lên là hoạt động buôn người, bắt cóc tống tiền, vận chuyển ma túy, đưa phụ nữ Việt Nam sang Philippines hoạt động mại dâm và mở rộng hoạt động đánh bạc trực tuyến tại Việt Nam...

Qua công tác hướng dẫn tiếp nhận làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) phát hiện nhiều công dân ở Quảng Ngãi, chủ yếu tại xã Bình Hải, đến làm hộ chiếu với mục đích xuất cảnh du lịch sang Philippines. Nhiều người dân cho biết, họ tìm hiểu thông tin việc làm tại Philippines qua tài khoản Facebook có tên “Zhou Rô”, với lời quảng cáo: “Tuyển dụng việc làm lương cao từ 30 - 60 triệu đồng/tháng, được làm việc tại các công ty lớn, với chi phí 0 đồng và cơ hội được trải nghiệm cuộc sống tại Philippines, có địa chỉ tại 257 Nguyễn Tự Tân, Bình Sơn, Quảng Ngãi...”.

Nhiều rủi ro

Thượng tá Nguyễn Hoanh - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, qua theo dõi, chúng tôi thấy có nhiều công dân thôn Phước Thiện, xã Bình Hải làm hộ chiếu đi du lịch ở Philippines. Thời gian du lịch hết thời hạn, số công dân này vẫn ở lại Philippines để lao động. Việc ở lại lao động "chui" này rất nguy hiểm. Có những trường hợp bị truy bắt và xử lý vi phạm pháp luật của nước sở tại.

Phòng An ninh đối ngoại và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) cùng Công an huyện Bình Sơn đã tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền, khuyến cáo công dân cần nâng cao cảnh giác với các hình thức giới thiệu việc làm qua mạng xã hội. "Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Sở LĐ-TB&XH đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, nhằm tránh trường hợp đi du lịch rồi ở lại lao động "chui" tại Philippines", Thượng tá Nguyễn Hoanh nói.

Theo Thượng tá Nguyễn Hoanh, nếu có nhu cầu tìm việc làm, người dân nên tìm hiểu tại các tổ chức, đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm được cấp có thẩm quyền cấp phép, không để các đối tượng xấu dụ dỗ lôi kéo, tuyển dụng việc làm lương cao bằng cách xuất cảnh sang các nước với visa du lịch ngắn hạn rồi ở lại lao động bất hợp pháp. Bởi việc này tiềm ẩn nhiều rủi ro như bị lừa vào các hoạt động mại dâm, buôn người và bị các cơ quan pháp luật của nước sở tại bắt giữ xử lý, trục xuất, phạt tiền và phạt tù...

