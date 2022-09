Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước

(Baoquangngai.vn)- Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Võ Thanh Thời (SN 1989), ở thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên (Bình Sơn) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, thời gian qua, đối tượng Võ Thanh Thời thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước; xúc phạm uy tín, danh dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đọc lệnh khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với đ ối tượng Võ Thanh Thời.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng vụ án để xử lý nghiêm đối tượng Võ Thanh Thời theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: PV