Cơ sở in tem nhãn giá rẻ tại thành phố Hồ Chí Minh

Tem nhãn thực chất là một mảnh giấy nhỏ được làm từ nhiều chất liệu khác nhau. Trên bề mặt sẽ được in ấn các thông tin về sản phẩm. Hiện nay tem nhãn in ấn rất chuyên nghiệp nhằm cung cấp thông tin đến với người tiêu dùng. Đây là cách để truyền bá thông tin, hình ảnh một cách chuyên nghiệp. Vậy tem nhãn là gì? Cơ sở chuyên in tem nhãn hàng đầu hiện nay?

Tem nhãn là gì?

Tem nhãn hiểu một cách đơn giản chính là dấu hiện nhận biết sản phẩm, thương hiệu. Chúng sử dụng để dán lên sản phẩm với mục đích cung cấp các thông tin về hàng hóa. Theo đó, chúng được cố định vào sản phẩm thông qua chất keo dán chuyên dụng. Thực tế, hình dáng, kích thước của tem nhãn khá đa dạng. Tùy theo nhu cầu và mục đích khác nhau. Khách hàng sẽ lựa chọn kích thước chuẩn phù hợp nhất.

Nội dung thiết kế trên tem nhãn

Thông thường trên tem nhãn trong quá trình thiết kế. Cần đảm bảo các yêu cầu như sau:

Tên hàng hóa, sản phẩm

Nhãn hiệu, logo của sản phẩm

Nhà sản xuất, địa chỉ sản xuất

Thành phần cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản

Công dụng

Ngày tháng sản xuất và hạn sử dụng

Theo đó, các thông tin này sẽ được sắp xếp theo bố cục logic hợp lý. Kèm theo đó là các hình ảnh được lựa chọn in ấn sao cho làm nổi bật nhất. Để đảm bảo logo chuẩn, nhà sản xuất cần tìm đến các cơ sở in ấn tin cậy để hợp tác, đặt gia công mẫu tem nhãn phù hợp nhất.

Các loại tem nhãn phổ biến

Tem nhãn giấy: đây là loại tem nhãn được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Chất liệu này rẻ, giá thành gia công phù hợp. Nhiều đơn vị lựa chọn trong gia công số lượng lớn.

Tem nhãn nhựa trong: đây là chất liệu nổi bật trong suốt. Sản phẩm có thể nhìn xuyên thấu bề mặt. Có thể dán trên thủy tinh, nhựa, các đồ sứ. Chất liệu này có độ bền cao, khả năng chống mọi thời tiết khắc nghiệt.

Tem nhãn nhựa đục: Đây là loại tem có độ bền rất tốt. Khả năng bám dính cực kỳ tốt. Đối với tem nhựa sữa có màu trắng đục, khi in lên bề mặt cho ra hình ảnh sắc nét, nổi bật.

Tem nhãn decal giấy: đây là loại được in ấn trên decal giấy, có lớp đế bảo vệ. Khi sử dụng khách hàng gỡ lớp đế bên dưới, dán lên bề mặt cần dán.

Tem nhãn decal vỡ: đây là loại được làm từ giấy có cấu trúc yếu nên dễ bị rách. Chỉ sử dụng một lần duy nhất. Khi gỡ bề và dán tem vào bề mặt sản phẩm. Lớp keo nhanh chóng khô. Nếu cố tình bóc thì tem sẽ vỡ thành nhiều mảnh, không còn nguyên vẹn.

Tem nhãn 7 màu

Hay còn được gọi là tem Hologram. Thường dùng để niêm phong nhiều mặt hàng, sản phẩm. Tem có nhiều màu đa dạng khi nhìn ở nhiều hướng khác nhau. Tem 7 màu sử dụng trong làm tem chống hàng giả.

Chuyên in tem nhãn giá rẻ HCM Chất liệu thường sử dụng để in tem nhãn Chất liệu decal bóng: chất liệu này có màu trong suốt, giá rẻ. Khi in ấn cho ra hình ảnh rất chuyên nghiệp.

Chất liệu nhựa: Có 2 loại nhựa là PVC và nhựa Polypropylen trắng. Hai chất liệu này có khả năng chống thấm rất tốt. Sử dụng in tem nhãn vẫn đảm bảo tốt và có giá trị thẩm mỹ cao.

Chất liệu trong suốt: Đây là chất liệu đặc biệt không chỉ đẹp, chống nước mà độ thẩm mỹ rất cao. Hiện dòng tem nhãn này được dán trên bề mặt các loại chai giải khát.

Tem nhãn decal bạc: Đây là loại decal bạc dán trên đồ điện tử, máy móc, thiết bị…Chất liệu bền, giá thành cao. Đương nhiên có thể sử dụng trong các môi trường khắc nghiệt nhất.

Tem nhãn kim loại bạc và vàng: đây là loại tem nhãn sản phẩm cao cấp, có giá trị cao. Bên ngoài lớp giấy kim loại được phủ lớp acrylic nên hình ảnh nội dung sắc nét, sống động hơn thông thường.

Chất liệu decal giấy vỡ: đây là chất liệu khá đặc biệt. Loại này thường để lại dấu vết khi bị bóc ra.

Tùy vào từng sản phẩm khác nhau, bạn sẽ lựa chọn chất liệu tem nhãn phù hợp. Hoặc có thể tư vấn mẫu tem nhãn phù hợp tại intoroigiare.vn

