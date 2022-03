Dân dã rau chuối chát non

(Báo Quảng Ngãi)- Rau chuối chát non thường được ăn kèm với các món ăn đặc trưng của xứ Quảng như mì Quảng, gỏi cá trích... Chẳng phải loại rau đắt tiền, ấy vậy mà chuối chát non lại hấp dẫn nhiều người bởi hương vị đặc trưng.

Bạn tôi ở miền Nam ghé nhà tôi thăm chơi và thưởng thức các món ăn đặc trưng của xứ Quảng. Cô bạn trầm trồ bảo, Quảng Ngãi có nhiều món ăn ngon từ những loại rau mà ít ai để ý. Chẳng hạn như món gỏi lạ miệng làm từ cây xương rồng xứ cát, món rau xào tỏi từ lá mì non, rồi đến mớ rau sống "cây nhà lá vườn", mà loại rau chủ đạo là thân cây chuối chát non...

Rau chuối chát non thường được ăn kèm với các món ăn đặc trưng của xứ Quảng. Ảnh: Ý THU Tôi bảo, xứ Quảng quê mình là thế! Đất đai khô cằn, thời tiết khắc nghiệt quanh năm nên người dân chịu thương, chịu khó, đã sáng tạo nên nhiều món ăn thơm ngon từ nhiều loại cây ít ai nghĩ đến. Búp chuối được dùng làm gỏi trộn tôm, gỏi thịt heo... là món ăn ngon, quen thuộc trên mâm cơm, bàn tiệc ở các vùng miền trong cả nước. Nhưng dùng thân cây chuối chát làm món ăn thì có lẽ chỉ phổ biến ở Quảng Ngãi.

Cây chuối chát dùng để xắt làm rau sống là những cây chuối non cỡ bắp tay người lớn. Trước khi xắt lát mỏng, các bà, các mẹ lột bỏ những bẹ màu xanh bên ngoài, giữ lại lõi chuối trắng ngần bên trong. Lõi cây chuối non được bào thật mỏng, rồi ngâm vào thau nước muối có pha chút chanh để rau được trắng và bớt mủ.

Cùng với rau chuối, chỉ cần thêm vào nắm rau má, đọt đinh lăng, dăm cọng rau răm, rau quế cùng một ít khế, ít xoài xắt mỏng là có rổ rau sống "cây nhà lá vườn" thơm ngon. Món rau sống này có thể ăn kèm với nhiều món ăn dân dã xứ Quảng như gỏi cá trích, mì Quảng, thịt heo cuốn bánh tráng... Hương vị đặc trưng của rau sống, đặc biệt là rau chuối chát non mang đậm hình ảnh quê nhà, khiến nhiều người nhớ mãi. Với khách phương xa thì không khỏi trầm trồ, thích thú khi thưởng thức món rau dân dã này.

Bạn tôi thường đi du lịch ở nhiều nơi và thưởng thức nhiều món ăn ngon, đặc biệt là món gỏi cá trích do người dân ở các vùng miền chế biến, nhưng vẫn ấn tượng nhất với món gỏi cá trích ăn kèm rau sống có chuối chát non ở xã ven biển Đức Minh (Mộ Đức). Bạn tôi bảo, mình chưa từng nghĩ thân cây chuối có thể dùng làm rau ăn được. Sau khi ăn rồi mới biết, để có món gỏi cá ngon, tròn vị thì không thể thiếu rau chuối chát non!

Ý THU