Tết Trung thu ấm áp yêu thương

Trẻ em vùng cao vui tết Trung thu Trẻ em vui tết Trung thu. ẢNH: PV Sáng 8/9, Tỉnh đoàn phối hợp với UBND huyện Sơn Tây, Báo Công lý tổ chức chương trình "Trung thu cho em" tại Làng Thanh niên lập nghiệp, xã Sơn Bua (Sơn Tây). Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, háo hức với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của các bạn thiếu nhi Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Diên Hồng. Các đơn vị đã tặng 730 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Bua. Sáng 8/9, Tỉnh đoàn phối hợp với UBND huyện Sơn Tây, Báo Công lý tổ chức chương trình "Trung thu cho em" tại Làng Thanh niên lập nghiệp, xã Sơn Bua (Sơn Tây). Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, háo hức với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của các bạn thiếu nhi Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Diên Hồng. Các đơn vị đã tặng 730 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Bua. Dịp này, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Huyện đoàn Sơn Hà phối hợp với cơ sở mỹ nghệ Mộc Nhiên Phát tổ chức chương trình "Trung thu cho em" tại xã Sơn Kỳ (Sơn Hà). Bên cạnh tổ chức các trò chơi và các tiết mục văn nghệ, các đơn vị đã trao 135 suất quà cho trẻ em thôn Nước Lác; đồng thời trao 2.000 đầu sách cho Trường Tiểu học Sơn Kỳ và tặng 5 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Tổng trị giá các phần quà gần 50 triệu đồng. Chiều cùng ngày, Đài Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) phối hợp với UBND xã Sơn Lập (Sơn Tây) tổ chức tặng 334 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đoàn Thanh niên Công an huyện Sơn Tây tổ chức cắt tóc miễn phí, tặng bánh kẹo, nấu hàng trăm suất cơm gà cho học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn xã. Chương trình bữa trưa cho em được Đoàn Thanh niên Công an huyện Sơn Tây thực hiện từ tháng 4/2022, tổ chức 1 lần/tháng ở các xã trên địa bàn huyện. PV – CTV