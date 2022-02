(Báo Quảng Ngãi)- Dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm góp phần giữ bình yên trên tuyến biên giới biển.

Trong những ngày Tết, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Dung Quất bố trí 70% quân số trực và gần 100% phương tiện thực hiện các nhiệm vụ trong công tác biên phòng. Để đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm trên biển, từ ngày 29/1 - 6/2, bộ phận cửa khẩu của đơn vị đã làm thủ tục nhập cảnh cho 8 phương tiện/167 thuyền viên; xuất cảnh 5 phương tiện/97 thuyền viên; chuyển cảng đến/đi 8 phương tiện/170 thuyền viên.

Bộ đội biên phòng tặng quà cho ngư dân ở phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đại úy Vũ Hoàng Anh Tuấn - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Dung Quất cho biết, cùng với đảm bảo hoạt động tại cửa khẩu diễn ra bình thường trong suốt những ngày Tết, đơn vị còn tổ chức tuần tra, kiểm soát các mục tiêu trọng điểm trên biển trong khu vực cảng Dung Quất. Qua đó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu, công trình do đơn vị quản lý.

Trong khi đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ đã phân công Trạm biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ trực đảm bảo vận chuyển hành khách qua cảng an toàn. Thượng úy Phạm Văn Lượng - Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ cho biết, trong dịp Tết, đơn vị đã tổ chức 2 đợt trực thường xuyên tại cảng Sa Kỳ, để giữ an ninh trật tự và làm các thủ tục biên phòng cho người dân ra, vào Lý Sơn. Từ ngày 27/1 - 6/2, đơn vị đã làm thủ tục cho 33 lượt phương tiện/206 lượt thuyền viên ra, vào cảng Sa Kỳ. Qua đó, phục vụ cho hơn 4.000 lượt hành khách ra Lý Sơn. "Dù không được sum họp cùng gia đình trong những ngày Tết, nhưng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vẫn cảm thấy vui khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ bình yên trên tuyến biên giới biển. Hoạt động vận tải hành khách ở cảng Sa Kỳ đã nhộn nhịp trở lại sau thời gian dài vắng vẻ do dịch bệnh. Điều này báo hiệu một năm mới vui tươi, sôi động của nhịp sống bình thường mới", Thượng úy Phạm Văn Lượng chia sẻ.

Thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán, các đối tượng thường lợi dụng để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật. Do đó, lực lượng BĐBP luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với các kế hoạch, phương án cụ thể, không để bị động, bất ngờ. Trong những ngày Tết, trên khu vực biên giới biển của tỉnh, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 6 vụ việc liên quan đến đánh bạc, gây gổ, đánh nhau, trộm cắp tài sản và tàng trữ hàng hóa không rõ xuất xứ, với 13 đối tượng. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã làm thủ tục cho hơn 600 người nước ngoài đến làm việc, lưu trú tại KKT Dung Quất, người nước ngoài tham quan du lịch và người Việt Nam định cư ở nước ngoài về thăm người thân.

Bài, ảnh: X.THIÊN