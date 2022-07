Thi công gây mất an toàn công trình điện

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian gần đây, tình trạng thi công công trình gây ảnh hưởng đến an toàn lưới điện đang có chiều hướng gia tăng. Không ít sự cố đã gây mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã ký Quyết định số 19/QĐ-XPHC xử phạt Công ty CP Kinh tế kỹ thuật (Hà Nội) 95 triệu đồng về vi phạm trong quá trình nổ mìn thi công tại KKT Dung Quất. Công ty này là nhà thầu thi công các hạng mục thuộc dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 đã thực hiện việc nổ mìn để phá đá, gây ảnh hưởng đến đường dây điện 110kV do Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản lý, vận hành. Theo kết quả kiểm tra hiện trường, vụ nổ mìn đã làm tưa, đứt nhiều sợi dây nhôm tại nhiều vị trí khoảng cột đường dây 110kV Dung Quất 220 - Thép Hòa Phát.

Thi công kè sông Rin (Sơn Hà) có nguy cơ gây ảnh hưởng an toàn lưới điện. ẢNH: PV Tình trạng xây dựng các công trình gây mất an toàn hệ thống lưới điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp ở KKT Dung Quất nói riêng, địa bàn huyện Bình Sơn nói chung diễn ra nhiều năm nay. Trước đó, một số nhà thầu thi công trong quá trình vận chuyển đất, đá san lấp mặt bằng thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã làm gãy đổ, đứt dây lưới điện hạ thế và trung thế, gây ra sự cố mất điện. Tình trạng xây dựng các công trình gây mất an toàn hệ thống lưới điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp ở KKT Dung Quất nói riêng, địa bàn huyện Bình Sơn nói chung diễn ra nhiều năm nay. Trước đó, một số nhà thầu thi công trong quá trình vận chuyển đất, đá san lấp mặt bằng thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã làm gãy đổ, đứt dây lưới điện hạ thế và trung thế, gây ra sự cố mất điện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Ngô Văn Dụng cho biết, tình trạng thi công nhiều công trình, dự án cùng một thời điểm đã ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông, hạ tầng điện trên địa bàn. Việc nổ mìn thi công công trình, mặc dù được Sở Công thương cấp giấy phép, được giám sát nhưng vẫn xảy ra một số sự cố làm mất điện, khiến người dân bức xúc. Huyện đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh phải có biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thi công công trình đảm bảo các quy định an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Hiện nay, vẫn còn một số công trình thi công trên mặt bằng có hạ tầng điện, nhưng chưa phối hợp tốt với ngành điện để có biện pháp bảo vệ, di dời nhằm đảm bảo an toàn điện. Thậm chí, có một số trường hợp trong quá trình xây dựng đã cơi nới vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện, gây phóng điện dẫn đến bị tai nạn. Không ít công trình, nhà thầu đào đất gây sụt lún công trình lưới điện cao áp, trạm điện; nổ mìn, mở mỏ, xếp, chứa các chất dễ cháy nổ, các chất hóa học có khả năng gây ăn mòn hoặc hư hỏng các bộ phận của công trình lưới điện; đắp đất, xếp các loại vật liệu, thiết bị hoặc đổ phế thải vi phạm khoảng cách an toàn... Ngành điện đã kiểm tra, nhắc nhở, đồng thời đề nghị đơn vị có thẩm quyền xử phạt trường hợp vi phạm, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Theo Giám đốc Sở Công thương Võ Văn Rân, để hạn chế tình trạng xâm phạm lưới điện, gây sự cố, các chủ đầu tư, nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án công trình cần khảo sát, tính toán, xác định phạm vi an toàn cần thiết cho lưới điện. Đồng thời, liên hệ với Công ty Điện lực Quảng Ngãi để được hỗ trợ thực hiện các giải pháp bảo vệ an toàn lưới điện, hạn chế tối đa việc thi công công trình ảnh hưởng đến vận hành cấp điện.

THANH NHỊ