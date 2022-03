Kinh doanh xăng dầu: Cần phòng ngừa cháy, nổ

(Báo Quảng Ngãi)- Vấn đề an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu luôn được các địa phương và lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đặc biệt quan tâm. Bởi khi xảy ra các sự cố cháy, nổ tại đây có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Thời điểm Tết vừa qua, người dân đến cửa hàng xăng dầu số 7 của Petrolimex Quảng Ngãi, ở phường Nguyễn Nghiêm (TX.Đức Phổ), không khỏi lo lắng khi có nhiều ô tô tải đậu đỗ san sát nhau cả ngày lẫn đêm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Phó Giám đốc Petrolimex Quảng Ngãi Trần Ngọc Tiên cho biết, việc xe khách hàng đậu đỗ tại cửa hàng trên là có. Nhưng công ty chỉ cho xe đậu đỗ thời gian ngắn. Sau khi nhận hàng và trả khách, các xe phải di chuyển ngay khỏi cửa hàng xăng dầu.

Quá trình xuất, nhập xăng dầu cần tuyệt đối tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: H.ANH

Kinh doanh xăng dầu là một trong những ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao, đòi hỏi chủ các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là việc đảm bảo an toàn PCCC, vì chỉ một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến những hậu quả rất to lớn. Để bảo đảm an toàn cháy nổ, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh, đã phối hợp nhiều công ty, cửa hàng xăng dầu tổ chức diễn tập chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Tại các buổi diễn tập, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức tuyên truyền cho nhân viên công ty về các nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, mức độ nghiêm trọng của từng loại đám cháy cũng như hướng dẫn những kỹ năng, biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở.