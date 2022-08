Khát vọng của tuổi trẻ vùng cao Sơn Tây

(Báo Quảng Ngãi)- Nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ huyện Sơn Tây không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, luôn tiên phong, xung kích, triển khai các phần việc thiết thực, phù hợp với địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Vì mầm xanh tương lai

Đều đặn mỗi tháng 1 lần, Chương trình “Bữa trưa cho em” do Đoàn Thanh niên Công an huyện Sơn Tây tổ chức lại đến với các em học sinh khó khăn. Để có bữa ăn đảm bảo chất lượng, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an huyện đi chợ chọn những thực phẩm tươi ngon, sau đó chở thực phẩm, dụng cụ nấu ăn đến điểm trường để nấu những món ăn giàu dinh dưỡng cho các em nhỏ. Trung úy Nguyễn Tấn Vũ - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Sơn Tây chia sẻ, chương trình được tổ chức mỗi tháng 1 lần tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện. Không chỉ giúp các em ngon miệng, mà còn góp phần tuyên truyền để bố mẹ học sinh nâng cao nhận thức chăm sóc sức khoẻ cho con trẻ.

Đoàn Thanh niên Công an huyện Sơn Tây tổ chức Chương trình "Bữa trưa cho em" tại điểm Trường Mầm non thôn Ka Năng, xã Sơn Tinh. Phát huy trách nhiệm và vai trò của mình, nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn, đội trên địa bàn huyện Sơn Tây đã giúp đỡ trên 3.000 lượt thiếu niên, nhi đồng, với hơn 50 công trình "Vì đàn em thân yêu" được triển khai, tổng giá trị 500 triệu đồng. Ngoài ra, Huyện đoàn Sơn Tây còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai các cuộc thi "Chỉ huy đội giỏi", "Nhà sử học nhỏ tuổi"; xây dựng các câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ học tập; tổ chức trao tặng nhiều sân chơi cho các em học sinh tại các trường học, khu dân cư. Huyện đoàn còn tổ chức thành công diễn đàn "Lắng nghe trẻ em nói", nhằm giúp trẻ em có cơ hội bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình. Đồng thời, tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội; giáo dục giới tính; khơi dậy tình yêu quê hương đất nước trong thanh thiếu nhi...

Khát vọng cống hiến

Trong 5 năm qua, ĐVTN huyện Sơn Tây đã triển khai nhiều phong trào ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương. Một trong những phong trào có sức lan tỏa sâu rộng là “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Giai đoạn 2017 - 2022, các cấp bộ đoàn đã triển khai được 95 công trình, phần việc thanh niên, thu hút hơn 4.000 lượt ĐVTN tham gia, với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống, khắc phục thiên tai đã được các cơ sở đoàn triển khai rộng khắp như “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”, “Ngày Môi trường thế giới”, “Chống rác thải nhựa”, “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”... Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các hộ dân có nhà ở gần khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, sơ tán đến những nơi an toàn hơn khi có mưa lớn; hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, di dời nhà cửa, dọn vệ sinh, thông tuyến đường liên thôn, liên xã; phối hợp với các đội nhóm tình nguyện thực hiện cứu trợ nhu yếu phẩm, tiền mặt cho các hộ dân bị thiệt hại nặng. Các hoạt động thiết thực, đảm bảo tính định hướng, sáng tạo, phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN.

Bí thư Huyện đoàn Sơn Tây Dương Linh cho biết, trong nhiệm kỳ tới, các cấp bộ đoàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN. Cùng với đó là, quan tâm thực hiện các công trình, phần việc thanh niên theo phương châm “thiết thực - hiệu quả - phù hợp với tình hình thực tế”, nhằm phát huy khát vọng cống hiến xây dựng quê hương của tuổi trẻ huyện Sơn Tây.

Bài, ảnh: TRUNG ÂN