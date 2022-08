Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

(Baoquangngai.vn)- Tiếp tục Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 10/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Công an.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến đến 62 đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; các ĐBQH khóa XV của tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Bá Minh.

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Đây là lần thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV tổ chức hoạt động chất vấn, sau phiên chất vấn lần đầu được tổ chức rất thành công vào tháng 3/2022. Căn cứ các quy định của pháp luật, trên cơ sở tổng hợp đề xuất chất vấn của 58 Đoàn ĐBQH, ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết lựa chọn chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công an và Bộ VH-TT&DL.

Do thời gian chất vấn không nhiều, nội dung chất vấn có phạm vi rộng, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các vị ĐBQH bám sát chủ đề chất vấn đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và tranh luận thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao. Các Bộ trưởng trả lời thẳng thắn, không né tránh, đúng trọng tâm, đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu qủa khả thi cho cả trước mắt và lâu dài để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước.

Quang cảnh phiên chất và trả lời chất vấn tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (ảnh quochoi.vn)

Trong thời gian làm việc một buổi sáng, các ĐBQH đã chất vấn và tranh luận về các nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm của Bộ Công an gồm: Công tác đảm bảo an ninh an toàn thông tin và phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên Internet; quản lý nhà nước về an ninh mạng, an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay; công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tình trạng đưa tin không chính xác, phát tán các video clip phản cảm, độc hại.

Việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, "tín dụng đen”, cho vay nặng lãi. Việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân, việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm quyền khai thác thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn (ảnh quochoi.vn).

Tham gia chất vấn tại phiên họp, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi đề nghị làm rõ trách nhiệm của Bộ Công an trong vấn đề cấp hộ chiếu phổ thông mới?

“Về vấn đề cấp hộ chiếu phổ thông mới đang gây trục trặc nhập cảnh cho công dân tại một số nước Châu Âu, Bộ trưởng cho rằng đây là vấn đề kỹ thuật. Đề nghị Bộ trưởng cho biết việc thay đổi này có thuận lợi và khó khăn, lãng phí như thế nào đối với công dân và xã hội? Bộ trưởng có thể giải thích rõ hơn trách nhiệm của Bộ Công an trong vấn đề này?”, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương chất vấn.

Đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chất vấn.

Trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương về việc hộ chiếu mới có thuận lợi, khó khăn gì cho người dân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng "cơ bản là thuận lợi, đáp ứng được yêu cầu nhân dân". Không có khó khăn gì từ việc nhận cấp, sử dụng, quản lý, thời hạn dài và đáp ứng được các yêu cầu.

Vừa qua có khó khăn, yêu cầu của một số nước phải có nơi sinh trong hộ chiếu thì Bộ đã thống nhất giải pháp sẵn sàng bổ sung vào bị chú nơi sinh với những nước quan tâm, còn những nước không quan tâm thì giá trị hộ chiếu chúng ta sản xuất rất tốt.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng khẳng định ở đây không lãng phí. Những hộ chiếu cũ còn giá trị vẫn được sử dụng bình thường, còn những hộ chiếu mới được cấp không ảnh hưởng. Hộ chiếu cũ, hết hạn được đổi lại.

"Tới đây sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ mới là hộ chiếu điện tử, hộ chiếu có gắn chip. Những hộ chiếu cấp mới này vẫn còn có giá trị sử dụng nên không có hộ chiếu nào bỏ đi, gây lãng phí", Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói.

Tại phiên chất vấn, cùng với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Bộ Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ VH-TT&DL, Bộ Tài chính… cũng đã tham gia trả lời chất vấn các ý kiến chất vấn của đại biểu liên quan đến cá cược bóng đá, đua ngựa, đua chó…; ngăn chặn nạn cờ bạc, hành vi gây mất an ninh trật tự trên không gian mạng; những sai sót liên quan đến dữ liệu công dân, cấp mới hộ chiếu phổ thông; vấn đề tội phạm về ma túy, đấu tranh với tội phạm về ma túy…. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cũng đã tham gia giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu chất vấn.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn buổi sáng (ảnh quochoi.vn).

Phát biểu kết luận phiên chất vấn, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, quản lý dân cư là những vấn đề liên quan trực tiếp đến an ninh con người, đến đời sống, tính mạng và tài sản của nhân dân, liên quan đến trật tự, kỷ cương của nhà nước và xã hội. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhóm vấn đề đưa ra chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công an và các thành viên Chính phủ hôm nay là những nội dung được nhân dân và cử tri rất quan tâm. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Công an có 27 đại biểu đăng ký và có 26 đại biểu phát biểu, 11 đại biểu phát biểu tranh luận, 1 đại biểu đăng ký sau đề nghị gửi văn bản tới Bộ trưởng Bộ Công an.

Với tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Bộ trưởng Bộ Công an đã trả lời hết những chất vấn và đề xuất nhiều giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực trong thời gian tới. Các đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã tham gia trả lời.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tích cực chỉ đạo, phối hợp với các bộ, ngành trung ương tham mưu cho Đảng, Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà các ĐBQH đã đề cập, Chính phủ, các bộ, ngành nói chung, Bộ Công an nói riêng đã đề ra; cùng với kết luận của Chủ tịch Quốc hội về phiên chất vấn và trả lời chất vấn, để tạo sự chuyển biến trong thực tế.

H.P