Chạy đua với thời gian

(Báo Quảng Ngãi)- Quảng Ngãi đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đường Cao tốc Bắc- Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025 (dự án) đoạn qua địa bàn tỉnh. Dù vậy, dự án vẫn còn không ít vướng mắc, trong khi thời gian thực hiện các mốc tiến độ không còn nhiều.

Video: Họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông (Baoquangngai.vn)- Sáng 3/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh. .

Dự án này có tổng chiều dài khoảng 88km, trong đó đoạn đi qua Quảng Ngãi hơn 60km, với tổng diện tích đất thu hồi hơn 406ha. Theo mốc thời gian đề ra, thì đến tháng 11/2022 phải bàn giao mặt bằng đạt ít nhất 70%, quý II năm 2023 sẽ bàn giao 100% mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Để trở thành điểm sáng trong việc thực hiện dự án này, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Trưởng ban Chỉ đạo GPMB dự án Đường cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021- 2025 đoạn qua Quảng Ngãi, đã chủ trì nhiều cuộc họp để chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện tốt các phần việc liên quan. Nhờ đó, đến nay, các cơ quan, địa phương đã hoàn thành công tác họp dân, công khai khung chính sách bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư (TĐC)... Đồng thời, xác định xây dựng 23 khu TĐC, với tổng số 1.970 lô đất để bố trí TĐC cho 974 hộ dân bị ảnh hưởng. Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) đã bàn giao cọc mốc thực địa 54,29/60,32km toàn tuyến.

Tuy nhiên, dự án đang có nguy cơ chậm tiến độ mà lỗi lại không thuộc về địa phương. Trong đó, 2 vướng mắc lớn nhất là, Quảng Ngãi vẫn chưa được Bộ GTVT phê duyệt chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, GPMB trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và khung chính sách bồi thường, GPMB chưa phù hợp.

Với khung chính sách bồi thường, GPMB của dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 458/TTg-CN ngày 25/5/2022 có một số nội dung chưa phù hợp với thực tế địa phương như đơn giá bồi thường đất vùng giáp ranh giữa Quảng Ngãi với Bình Định có sự chênh lệch lớn hơn 30%. Ngoài ra, khung chính sách này cũng thấp hơn nhiều so với mức đầu tư hiện tại của tỉnh, nhất là chi phí xây dựng TĐC quy định trung bình chỉ 350 triệu đồng/lô (300m2)... Nguyên nhân một phần do tư vấn đã không làm việc với địa phương, khảo sát qua loa, số liệu không dựa trên cơ sở thực tiễn. Trong khi với chính sách TĐC, Nhà nước luôn chủ trương đảm bảo chăm lo tốt nhất cho người dân trong vùng dự án, đảm bảo nơi ở mới phải bằng hoặc hơn nơi ở cũ. Do vậy, việc bồi thường, GPMB, TĐC cần phải có khung chính sách phù hợp hơn, tránh gây thiệt thòi cho người dân trong vùng dự án.

Bên cạnh đó, ngoài việc cần sớm phê duyệt chủ đầu tư Tiểu dự án, để tỉnh có cơ sở pháp lý thực hiện, Bộ GTVT cũng sớm quy định rõ về cơ chế trong xây dựng các khu TĐC là đấu thầu hay chỉ định thầu, để địa phương áp dụng. Nếu các vướng mắc về cơ chế không được trung ương tháo gỡ sớm, thì nguy cơ nhiều phần việc của dự án giao thông quan trọng này sẽ chậm tiến độ.

HOÀNG HÀ