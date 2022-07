Kỹ thuật sử dụng phanh đúng cách

Theo lý thuyết, phanh là hành động nhấn bàn đạp phanh để giảm tốc độ, nhưng sử dụng phanh đúng cách không phải lúc nào cũng đơn giản. Vì nếu đạp phanh không đúng cách sẽ làm bạn dừng đột ngột và điều này có thể sẽ gây nguy hiểm cho những người xung quanh bạn. Vậy, làm thế nào để phanh đúng cách và an toàn?

Hệ thống phanh ô tô

Chúng ta biết rằng bàn đạp phanh giúp làm giảm tốc độ của xe, nhưng phanh ô tô hoạt động như thế nào thì không phải ai cũng biết?

Hệ thống phanh của ô tô sử dụng các vật liệu có độ ma sát cao để ép vào đĩa quay hoặc tang trống gắn vào bánh xe. Khi đạp phanh thì các má phanh xe ép vào đĩa phanh hoặc tang trống để giúp làm giảm tốc độ và dừng xe. Và mất bao lâu để xe hoàn toàn dừng lại thì tùy thuộc vào thời gian phản ứng và mức độ chúng ta nhấn phanh. Tổng quãng đường dừng bao gồm thời gian phản ứng cộng với thời gian phanh.

Ngày nay, để tăng độ an toàn cho người lái xe, các mẫu xe hầu hết đều được trang bị phanh ABS - hệ thống chống bó phanh. Vì bình thường, nếu xe không được trang bị ABS sẽ thường gặp tình trạng bị khóa bánh xe khi phanh khẩn cấp. Điều này gây ra một tình huống nguy hiểm khiến xe có thể trượt hoặc không kiểm soát được tình huống.

Để ngăn chặn điều này, hệ thống ABS sẽ giám sát tốc độ quay của các bánh xe và áp dụng phanh theo từng nhịp (nhấp nhả liên tục) để giảm tốc độ xe theo một cách dễ kiểm soát hơn. Điều này thường có thể được cảm nhận thông qua bàn đạp phanh và thực sự đem đến khoảng cách dừng tốt hơn nhiều so với phanh thường.

Kỹ thuật phanh êm ái và hiệu quả nhất

Việc phanh đúng cách sẽ đem lại rất nhiều công dụng mà có thể ít ai biết tới:

- Đem đến cảm giác êm ái, mượt mà và thoải mái hơn cho người ngồi trong xe

- Giảm hao mòn phanh xe và các bộ phận khác của xe

- Tiết kiệm nhiên liệu

- Cho những người lái xe khác thời gian để phản ứng thích hợp với các hành động của bạn

- Giảm khả năng trượt bánh trong ô tô không có ABS

Do đó, việc phanh đúng cách là điều rất cần thiết và bạn nên nắm rõ để đem đến sự an toàn. Vì vậy, các chuyên gia lái xe an toàn đã chỉ ra những quy tắc cần thiết để phanh đúng cách gồm các bước sau:

Kiểm tra và lập kế hoạch: Một nguyên tắc đầu tiên là quan sát xung quanh để bạn biết khi nào cần phải dùng tới phanh. Bạn không thể phanh êm ái nếu nhận thấy chướng ngại vật hay biển báo dừng quá muộn. Giảm tốc độ kịp thời là điều quan trọng để giúp bạn phanh một các êm ái khi thấy các tình huống giao thông bất ngờ, tín hiệu đèn giao thông và các mối nguy hiểm phía trước. Đôi khi, nhấc bàn đạp ga là tất cả những gì cần thiết để điều chỉnh tốc độ của bạn.

Hãy ghi nhớ chiếc xe bạn đang lái: Các loại xe nặng như xe SUV và CUV cần khoảng cách dừng dài hơn so với xe hatchback nhỏ và nhẹ; điều quan trọng là bất kể bạn lái xe gì, phải luôn có đủ khoảng cách phía trước khi đạp phanh.

Lực đạp phanh: Khi đã đạt đến điểm chính xác, hãy tăng áp lực đạp phanh sớm hơn để xe giảm tốc độ. Một sai lầm phổ biến của người lái là phanh quá ít lúc ban đầu và quá nhiều ở cuối.

Thời gian: Tìm hiểu mức độ nguy hiểm để áp dụng trong các tình huống hàng ngày. Tính thời gian đèn giao thông để bạn không phải dừng lại ở đèn đỏ mà có thể tiếp tục di chuyển khi đèn chuyển sang màu xanh. Nếu bạn cần dừng lại, hãy tạo ra đủ khoảng cách và thời gian để đạp phanh, tránh tình trạng phanh gấp.

Vị trí đặt chân đúng: Đặt chân phải khi cần phanh và nhớ nhấn côn với xe số sàn để không bị chết máy. Lưu ý, phanh bằng chân trái không phải là một ý tưởng tuyệt vời, vì vậy hãy cố gắng hạn chế sử dụng nó.

Dự đoán tình huống: Lái xe từ tốn, chậm rãi và sẵn sàng phanh gấp trong những tình huống khác nhau, chẳng hạn như lái xe vượt qua động vật, trẻ em, người đi bộ hoặc băng qua đường.

Trong trường hợp khẩn cấp, nếu xe có ABS, cách tốt nhất để sử dụng hệ thống phanh là dậm chân hết sức có thể. Không có nguy cơ bị khóa bánh xe và khoảng cách dừng xe của bạn sẽ ngắn nhất có thể. Ở những xe có nhiều cấp số, hãy chuyển số xuống một trong các bánh răng thấp hơn để động cơ của bạn có thể hỗ trợ phanh. Điều này giúp giảm nguy cơ phanh quá nóng.

Với những gợi ý hữu ích này, mong bạn có thể sử dụng phanh đúng cách hơn, mang lại cho cả xe và hành khách của bạn sự êm ái và thoải mái khi ngồi trên xe. Điều quan trọng là phải nắm rõ xe của bạn và các hệ thống an toàn của nó. Quang trọng nhất, người lái xe luôn phải đảm bảo an toàn trong mọi tình huống lái xe hoặc đỗ xe.

Theo Thanh Tùng/VOV.vn