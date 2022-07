Người chiến sĩ của dân làng

(Báo Quảng Ngãi)- Khi thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Hồ Văn Tiền (40 tuổi), Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Trà Bồng) luôn lấy dân làm gốc. Anh luôn gần dân, hiểu dân và được nhân dân quý mến. Nhờ đó, nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn ở địa phương đã được anh tham gia xử lý dứt điểm, thấu tình đạt lý.

Trọn nghĩa, vẹn tình với dân

Ngày cuối tuần, vừa trở về sau chuyến công tác xa, Trung tá Hồ Văn Tiền tranh thủ lên thôn Trà Xanh, xã Trà Lâm (Trà Bồng) thăm hỏi tình hình sức khỏe già làng Hồ Văn Cần (69 tuổi), người có uy tín ở địa phương. Trước đó, anh Tiền hay tin già Cần đang bị ốm nặng. Khác với vẻ ngoài nghiêm nghị, anh Tiền lúc nào cũng gần gũi, chu đáo, nhất là đối với người dân ở địa phương, nơi anh từng có thời gian “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”.

Trung tá Hồ Văn Tiền - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Trà Bồng) cùng với đồng đội trên đường về cơ sở. Ảnh: Thiên Hậu Trên chiếc xe máy cũ kỹ, treo sẵn suất quà, anh Tiền vượt qua cung đường ngoằn ngoèo, dốc cao đến nhà già Cần. Hay tin có chiến sĩ Tiền đến thăm, già Cần dù sức khỏe yếu vẫn cố gắng ngồi dậy, vui mừng như gặp người thân. "Nhờ có các chiến sĩ công an thường xuyên về với dân làng, nên làng quê bình yên hẳn", già Cần phấn khởi nói.

“Muốn cho dân tin, dân hiểu, mình phải đến với người dân bằng cả tấm lòng và trách nhiệm của một người chiến sĩ công an nhân dân. Có như vậy, mới hiểu hết mong muốn, nguyện vọng của nhân dân. Khi người dân tin, công tác dân vận mới đạt hiệu quả cao nhất”. Trung tá HỒ VĂN TIỀN

Xã Trà Lâm là một trong những địa phương có tình trạng tranh chấp, khiếu kiện đất đai diễn ra phức tạp, nhất là tranh chấp đất nông nghiệp. Từ đầu năm 2015 đến tháng 7/2021, trên địa bàn xã xảy ra 50 vụ tranh chấp, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng. Nhiều vụ khiếu kiện vượt cấp. Riêng lĩnh vực đất đai đã xảy ra 36 vụ, có tính chất phức tạp. Trong đó, vụ tranh chấp đất giữa người dân thôn Trà Lạc, xã Trà Lâm với thôn Trà Huynh, xã Hương Trà, tại khu vực núi Chất và núi Khol, là một trong những vụ việc nghiêm trọng. Sự việc kéo dài hàng chục năm, gây thiệt hại kinh tế, làm xáo trộn đời sống người dân, mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp ủy đảng, chính quyền ở huyện Trà Bồng, sự tham gia tích cực của các chiến sĩ công an, đặc biệt là Trung tá Hồ Văn Tiền, vụ việc cuối cùng cũng được giải quyết thấu tình đạt lý. Đến cuối năm 2021, huyện Trà Bồng đã hoàn thành việc phân chia sổ đỏ cho các hộ dân. Từ đó, tình cảm giữa các chiến sĩ công an nhân dân và người dân càng thêm khăng khít.

“Nhớ lại những ngày tháng ấy, anh Tiền chẳng ngại nắng mưa, nhiều tháng liền bám sát địa bàn, nắm tình hình, tìm hiểu kỹ nguyên nhân của sự việc, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo công an huyện, chính quyền địa phương; đồng thời, giải thích để người dân hiểu không vi phạm pháp luật và từ bỏ ý định khiếu kiện vượt cấp. Sau đó, mô hình “Tranh thủ người có uy tín trong giải quyết tranh chấp, khiếu kiện ở xã Trà Lâm” được triển khai trên địa bàn, tình cảm giữa chiến sĩ công an và nhân dân gắn bó hơn”, ông Hồ Thanh Hiền (58 tuổi), người có uy tín ở thôn Trà Lạc chia sẻ.

Lấy dân làm gốc

Trung tá Hồ Văn Tiền (bên trái) cùng người uy tín bàn bạc việc làng xã. Ảnh: Thiên Hậu Trung tá Hồ Văn Tiền sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở xã Hương Trà. Tiếp bước truyền thống của gia đình, anh ra sức phấn đấu học tập và được tuyển chọn đi học ngành công an theo diện ưu tiên dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2004, sau khi hoàn thành việc học, anh được phân công về công tác tại Công an huyện Tây Trà (cũ). Sau khi huyện Tây Trà sáp nhập vào huyện Trà Bồng, anh về công tác tại Đội Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Trà Bồng).

Là người Cor, từng có thời gian dài công tác ở địa phương, hơn ai hết, anh Tiền nắm rõ địa hình, am hiểu về phong tục, tập quán của dân tộc Cor, cũng như các vấn đề liên quan đến trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Chính vì thế, nhiều vụ việc tranh chấp đất đai, công tác tôn giáo, dân tộc, nghi kỵ cầm đồ thuốc độc, mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn, anh và các chiến sĩ trong đội đều xử lý kịp thời ngay từ cơ sở.

Điển hình như vụ nghi kỵ bà H.T.U, ở thôn Trà Lương, xã Hương Trà có đồ độc, hại chết người vào năm 2019. Đến bây giờ, Chủ tịch UBND xã Hương Trà Hồ Bảo Xuyên vẫn không hết lời khen ngợi thành tích của anh Tiền. "Người phụ nữ này suốt ngày say xỉn, nói năng thiếu chuẩn mực nên bị dân làng kỳ thị, né tránh. Trong làng có người qua đời, hay đau ốm, ai cũng nghi ngờ do bà có “đồ thuốc độc”. Nhờ công tác tuyên truyền của các chiến sĩ Công an huyện Tây Trà thời đó, đặc biệt là anh Tiền nên người dân dần hiểu chuyện và không còn “kết tội” người phụ nữ này. Từ đó, người này bỏ rượu, lo làm ăn, phát triển kinh tế gia đình", ông Hồ Bảo Xuyên kể lại.

Việc xóa bỏ nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” trong đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao không hề đơn giản. Chỉ có cách tuyên truyền, vận động và chứng minh được là không hề có sự tồn tại của “đồ thuốc độc” để người dân hiểu và từng bước xóa bỏ nghi kỵ. Anh Tiền đã làm được điều này. Anh Tiền cho hay, tôi và các chiến sĩ thường xuyên bám sát cơ sở, chiếu phim tuyên truyền, kiên trì vận động người dân. Trong đó, phát huy vai trò của người có uy tín ở địa phương để tuyên truyền, vận động người dân. Từ đó, người dân dần xóa bỏ những định kiến lạc hậu, từng bước xây dựng nếp sống văn hóa mới.

Trung tá Hồ Văn Tiền và già làng Hồ Văn Cần, một người uy tín ở địa phương. Ảnh: Thiên Hậu Không chỉ hăng hái, nhiệt tình, sâu sát cơ sở, anh Tiền còn linh hoạt, sáng tạo trong triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, các mô hình: "Tranh thủ người uy tín trong giải quyết tranh chấp, khiếu kiện ở xã Trà Lâm", "Kết quả thủ tục hành chính trao tận tay công dân gắn với nắm hộ, nắm người ở cơ sở", "Công an huyện Trà Bồng chung tay giảm hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới", do anh Tiền tham mưu triển khai đều mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và công tác dân vận ngay từ cơ sở.

Gương mẫu, trách nhiệm trong công việc Thượng tá Trần Văn Hảo - Phó Trưởng Công an huyện Trà Bồng nhận định, những năm qua, Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiên phong, gương mẫu đi đầu là Trung tá Hồ Văn Tiền. Đồng chí đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của một người chỉ huy, tận tâm, tận tụy, trách nhiệm với công việc. Đồng chí vừa làm công tác dân vận, vừa triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương; tăng cường củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.