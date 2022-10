(Baoquangngai.vn)- Trong lúc khai thác hải sản ở vùng biển Hoàng Sa, tàu cá QNg 90864 TS do ngư dân Tiêu Viết Vấn, ở xã Bình Châu (Bình Sơn) làm thuyền trưởng, bị sét đánh phá hủy toàn bộ các thiết bị hàng hải. May mắn là 15 ngư dân đi trên tàu may mắn thoát nạn.

Thực hiện: H.P - K.TOÀN