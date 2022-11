Trong Lễ bế mạc tại Tokyo International Forum, những người chiến thắng đã được công bố, đỉnh cao là Tokyo Grand Prix, Giải thưởng Thống đốc Tokyo, đi kèm với 3 triệu yên.

Liên hoan phim quốc tế Tokyo (TIFF) lần thứ 35 đã kết thúc vào ngày 2 tháng 11 sau 10 ngày hoạt động. Liên hoan đã trình chiếu 169 bộ phim, tăng so với con số 126 của năm ngoái, với 59.541 người tham gia (gần gấp đôi so với năm ngoái) và 50.842 người khác tham dự các sự kiện liên quan.

Trong lễ bế mạc, giải Thành tựu trọn đời đã được trao cho cho Nogami Teruyo, để ghi nhận sự nghiệp và những đóng góp phi thường của bà với phim Nhật Bản. Nogami lần đầu tiên làm việc với Kurosawa Akira trong bộ phim Rashomon của ông với tư cách là giám sát kịch bản vào năm 1950, và tiếp tục tham gia vào tất cả các bộ phim của ông sau Ikiru với nhiều vai trò quan trọng.

Nogami nói khi nhận giải: "Tôi đã 95 tuổi, vì vậy tôi rất vui khi được sống. Tôi yêu các bộ phim và việc thể hiện các bộ phim đã tiếp tục diễn ra nhờ nhiều đạo diễn, điều này tôi rất biết ơn...".

Trong năm thứ hai của Giải Amazon Prime Video Take One dành cho phim ngắn, Yukisada Isao, chủ tịch ban giám khảo, thay mặt cho các thành viên hội đồng phát biểu: "Giải thưởng Amazon Prime Video Take One là một giấc mơ trở thành hiện thực mang đến cho các đạo diễn mới cơ hội để đưa bộ phim của họ vào cuộc sống. Thật không may là chúng tôi không thể tìm ra người chiến thắng. Mỗi tác phẩm đều có giá trị của nó, nhưng nhiều tác phẩm không kết nối với thế giới. Không có tác phẩm nào đạt được những bước nhảy vọt trong trí tưởng tượng. Mặc dù họ có thể không xứng đáng với một giải thưởng, nhưng tôi hy vọng những người lọt vào vòng chung kết một ngày nào đó sẽ được công nhận".

Trong phần Asian Future, thành viên ban giám khảo Saito Ayako nói: "Chúng tôi xin chúc mừng 10 bộ phim đã được chọn để kỷ niệm 10 năm của phần này. Chọn một phim trong số 10 phim có nền điện ảnh đa dạng như vậy, bao gồm điện ảnh nghệ thuật, điện ảnh chuyển động chậm, điện ảnh chậm, phim thể loại và phim thử nghiệm, mỗi bộ phim đều có cách thể hiện và chủ đề độc đáo, là một điều vô cùng khó khăn".

"Tất cả các bộ phim, với những điểm mạnh và điểm yếu của chúng, giới thiệu những hình ảnh về xã hội và nền văn hóa mà chúng ta không thường thấy qua những tầm nhìn tinh tế mà chỉ điện ảnh mới có thể cung cấp, đồng thời trình bày những chủ đề và câu chuyện có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với hiện tại mà chúng ta đang sống. Quá trình lựa chọn đã chia thành hai bộ phim và gây ra cuộc tranh luận gay gắt. Thật vinh dự khi coi những bộ phim này đã thể hiện được niềm đam mê và lòng dũng cảm của các nhà làm phim".

Nishizawa sau đó thông báo rằng Giải thưởng Phim xuất sắc nhất trong Asian Future thuộc về bộ phim "Butterflies Live Only One Day" của Iran. Ông nói đây là "một bộ phim khiến chúng tôi tò mò và cho chúng tôi thấy một bước tiến vượt bậc".

Người chiến thắng giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất là Denis Menochet (ngôi sao của bộ phim The Beasts của Pháp - Tây Ban Nha). Trong khi đó, giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Aline Kuppenheim (ngôi sao của bộ phim Chile / Argentina / Qatar 1976). Aline nói trong chia sẻ của mình: "Tôi rất vui, rất ngạc nhiên, rất biết ơn và hơn hết là rất vinh dự khi nhận được giải thưởng tuyệt vời mà các bạn đang trao cho tôi. Rất cảm ơn liên hoan phim và ban giám khảo, và tôi đặc biệt cảm ơn, một lần nữa, đạo diễn của tôi, Manuela Martelli, đã tin tưởng giao cho tôi vai diễn này, và tất cả đội ngũ tuyệt vời đứng sau năm 1976, các đồng nghiệp của tôi, vì sự hoàn hảo của họ và yêu thương tinh thần đồng đội. Tôi thực sự ước tôi có thể ở đó, nhưng tôi thực sự đang ở bên kia của thế giới. Nhưng từ rất xa, từ Santiago, Chile, tôi gửi đến các bạn một vòng tay ấm áp".

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Rodrigo Sorogoyen với phim The Beasts và bộ phim này cũng là phim giành giải cao nhất của LHP Quốc tế Tokyo. Giám khảo João Pedro Rodrigues công bố Giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất, nhận xét: "Đây là một bộ phim nhìn vào một truyền thống tàn bạo, không phải để cổ điển hóa nó hay ma quỷ hóa nó, mà để hiểu cả những gì còn lại và những mâu thuẫn của thế giới cổ đại này trong hiện tại đương đại của chúng ta : sự mơ hồ về đạo đức nhưng cũng có những nét tinh tế phi lý của nó. Chỉ một đạo diễn xuất sắc mới có thể tìm thấy sự cân bằng phù hợp giữa cách kể chuyện phức tạp, cách viết kịch bản bậc thầy, cảnh quay đẹp mắt và sự chỉ đạo tinh tế của các diễn viên".

Chủ tịch Ban giám khảo Julie Taymor sau đó đã mô tả người chiến thắng tại Tokyo Grand Prix, Giải thưởng Thống đốc Tokyo, The Beasts, như sau: "Một bộ phim phi thường đồng thời là một bộ phim kinh dị tâm lý, một câu chuyện tình cảm động sâu sắc và một bài bình luận nhiều tầng về sự phân chia giai cấp, chủ nghĩa bài ngoại, và khoảng cách giữa sự tồn tại của thành phố và nông thôn, đây thực sự là một kiệt tác của điện ảnh".

"Không chỉ có kịch bản, một câu chuyện phức tạp, hấp dẫn dựa trên các sự kiện có thật mà còn xuất sắc ở mọi cấp độ: diễn xuất, chỉ đạo, âm nhạc, quay phim...".

Đạo diễn người Tây Ban Nha Rodrigo Sorogoyen sau đó đã ngỏ lời với khán giả qua video: "Tôi rất vui vì hai giải thưởng này, Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim hay nhất, Tokyo Grand Prix. Thật không thể tin được, một vinh dự lớn, một vinh dự to lớn khi nhận được những giải thưởng này. Cảm ơn bạn, cảm ơn vì liên hoan, cảm ơn ban giám khảo. Tôi rất hạnh phúc".

Theo VTV.vn