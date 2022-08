Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn: Phấn đấu hoàn thành trong năm 2022

Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn được triển khai từ cuối năm 2010, với tổng mức đầu tư hơn 401 tỷ đồng (vốn ngân sách trung ương 319 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương). Mục tiêu dự án nhằm hoàn chỉnh vũng neo đậu trú bão an toàn cho khoảng 500 tàu công suất 400CV/chiếc, giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra. Đồng thời, từng bước hình thành cơ sở nghề cá, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cho huyện Lý Sơn, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo.