Nhớ một thời hoa lửa

(Báo Quảng Ngãi)- Nguyên Thị đội phó Thị đội Quảng Ngãi Nguyễn Thị Xuân Mai nay đã ngoài 80 tuổi. Tuổi đã cao nhưng bà luôn nhớ về những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong niềm xúc động và tự hào. Dẫu gian khổ, ác liệt, những người lính Cụ Hồ như bà Xuân Mai vẫn luôn kiên cường, bất khuất.

Bà Mai quê xã Phổ An (TX.Đức Phổ), hiện sống tại phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi). Bà Mai kể, ở xã Phổ An những năm 1955 - 1960, quân địch ngày đêm đàn áp, bắt bớ người dân vô tội. Khi ấy đã dấy lên trong tôi sự căm thù địch. Lúc tôi 15 tuổi, thường qua nhà cô Trần Thị Đương chơi. Nhiều lần thấy cô nấu nồi cháo to, tôi hỏi thì cô Đương bảo là nấu cháo cho heo. Tôi mở nắp vung lên lại thấy trong nồi có con gà. Cô Đương kéo tôi lại gần, nói nhỏ là cô đang nuôi bộ đội. Rồi cô kể cho tôi nghe về sự tàn ác, dã man của quân địch. Từ đó, tôi giúp cô nắm bắt tình hình ở thôn, xã để báo cáo với tổ chức...

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai trò chuyện cùng Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Trịnh Ngọc Minh về những năm tháng kháng chiến. Sau đó, người con gái ở vùng ven biển này làm nhiệm vụ giao liên, rồi đảm nhận nhiệm vụ Xã đội phó xã Phổ An, kiên cường chỉ huy đánh địch. Bà Mai nhớ lại, vào ngày 7 tháng Giêng (âm lịch) năm 1966, quân Mỹ đổ vào vùng quê Phổ An. Khắp bầu trời rền rền tiếng máy bay Mỹ. Nhân dân Phổ An được sơ tán vào nơi an toàn, chỉ còn lại du kích, bộ đội tác chiến. Khi ấy, tôi quan sát, nắm kỹ tình hình quân địch nên báo cáo, đề nghị cấp trên cho lệnh đánh Mỹ. Sau đó, cấp trên chia làm 3 tổ, trong đó tôi phụ trách một tổ. "Ngay khi Mỹ càn lên ấp chiến lược, tôi trực tiếp chỉ huy các chiến sĩ du kích bắn về phía địch, khiến chúng bị thương. Quá hoảng sợ vì bị phục kích, địch rút lui", bà Mai hào sảng nói.

Sau nhiều lần trực tiếp tác chiến, đánh quân địch, bà Mai được cấp trên đánh giá cao và điều chuyển công tác về Thị đội Quảng Ngãi. Năm 1967, bà rời quê hương Phổ An ra TX.Quảng Ngãi hoạt động cách mạng.

Năm 1971, bà Mai làm Thị đội phó Thị đội Quảng Ngãi, được giao nhiệm vụ tập hợp các chiến sĩ nhanh nhẹn tham gia vào Đội Biệt động TX.Quảng Ngãi. Bà về các xã tập hợp hơn 20 thiếu niên 14, 15 tuổi, rồi đưa đi huấn luyện tại xã Tịnh Minh (Sơn Tịnh). “Sau thời gian huấn luyện, thành viên trong đội thành thạo thao tác sử dụng các loại vũ khí và rất mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu. Đội biệt động đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng được cấp trên giao, góp phần làm nên thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm trên quê hương núi Ấn - sông Trà", bà Mai kể lại.

Bà Mai luôn trân trọng khoảng thời gian sống, chiến đấu chống giặc ngoại xâm, giành hòa bình, độc lập dân tộc. Đặc biệt, bà vẫn luôn nhớ về những người đồng đội cùng sống, chiến đấu với mình. Thời đó, dù tuổi còn trẻ nhưng trái tim dạt dào tình yêu quê hương, đất nước, kiên cường, dũng cảm, luôn đoàn kết, tạo sức mạnh to lớn đánh thắng quân thù. Trên bức tường màu xanh của ngôi nhà, bà Mai treo trang trọng những bức ảnh kỷ niệm cùng đồng đội để mãi nhớ về một thời “gian lao mà anh dũng”.

