Cả nước xử phạt hơn 17 nghìn trường hợp vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy

(Baoquangngai.vn)- Chiều 18/11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 tháng triển khai kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên phạm vi toàn quốc. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Ngãi, dự hội nghị có Đại tá Lê Xuân Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu UBND các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm theo thời hạn được lãnh đạo Bộ Công an giao; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các cấp thực hiện hiệu quả công tác rà soát, thống kê, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH. Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở thuộc Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Sau 1 tháng triển khai, công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đã xử phạt hơn 17 nghìn trường hợp vi phạm với số tiền hơn 141 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt 3.675 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, với tổng số tiền phạt hơn 20 tỷ đồng. Tạm đình chỉ hoạt động 1.888 trường hợp, trong đó tạm đình chỉ 1.472 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường; đình chỉ hoạt động 765 trường hợp, trong đó đình chỉ 573 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Có 6.664 cơ sở ngừng hoạt động để khắc phục tồn tại, vi phạm theo kiến nghị của các cơ quan quản lý nhà nước về PCCC, trong đó có 2.758 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Đã thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với 1.224/3.215 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường đã bị đình chỉ hoạt động, ngừng hoạt động.

Tại Quảng Ngãi, sau 1 tháng triển khai, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, công an cấp huyện, cấp xã đã kiểm tra 6.564 cơ sở (đạt tỷ lệ 60,64%), xử lý vi phạm hành chính 25 trường hợp, phạt tiền 187 triệu đồng, tạm đình chỉ hoạt động 15 trường hợp, đình chỉ hoạt động 2 trường hợp, có 8 cơ sở tự ngừng hoạt động, thu hồi 16 giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của công an các địa phương trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục quyết liệt triển khai công tác kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với cơ sở; kiểm tra đến đâu, đánh giá thực trạng đến đó; tập trung hoàn thành kiểm tra trước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở tập trung đông người, có nguy cơ cháy, nổ cao, trụ sở các cơ quan nhà nước; tiếp tục kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường. Kiên quyết xử lý vi phạm về PCCC và CNCH, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định...

Tin, ảnh: TÀI ĐỨC