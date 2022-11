Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Lý Sơn

(Baoquangngai.vn)- Chiều 17/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ và nhân dân khu dân cư (KDC) thôn Tây An Vĩnh (Lý Sơn), nhân kỷ niệm 92 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Khu dân cư thôn Tây An Vĩnh có hơn 1.750 hộ, với 6.342 nhân khẩu. Những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong KDC đã đồng lòng triển khai có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đời sống nhân dân càng ấm no, hạnh phúc.

Hiện thu nhập bình quân đầu người của KDC trên 47 triệu đồng/người/năm. Trong năm 2022, KDC đã giảm 14 hộ nghèo so với năm trước. Khu dân cư có gần 1.400 hộ được công nhận gia đình văn hoá, chiếm hơn 96%.

Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng biểu dương sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân KDC thôn Tây An Vĩnh trong việc phát huy khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời mong muốn, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Lý Sơn nói chung, KDC thôn Tây An Vĩnh nói riêng cần quan tâm nhiều hơn xây dựng văn hóa, tiếp tục kế thừa bản sắc văn hóa truyền thống để phục vụ phát triển kinh tế du lịch.

Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở huyện Lý Sơn.

Dịp này, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng trao hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho 1 hộ nghèo; trao 20 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng và 1 nồi cơm điện) cho 20 hộ dân. Agribank Lý Sơn trao hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho 1 hộ nghèo; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lý Sơn trao 4 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho cho các gia đình khó khăn trên địa bàn KDC thôn Tây An Vĩnh.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen cho KDC thôn Tây An Vĩnh, vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022.

Tin, ảnh: HỮU DANH