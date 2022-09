Đẩy mạnh tuyên truyền công tác khắc phục hậu quả bão số 4

(Baoquangngai.vn)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi và các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền công tác khắc phục hậu quả bão số 4.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hiện nay, cả hệ thống chính trị trong tỉnh đang khẩn trương thực hiện công tác khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra trên địa bàn tỉnh nhằm sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

Do đó, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi và các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tập trung thông tin, tuyên truyền các hoạt động của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do bão. Tuyên truyền việc phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái và giúp nhau khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của các cấp, các ngành trong việc khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung phản ánh công tác giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, sản xuất.

