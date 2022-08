Xử phạt, cắt bỏ phần thùng xe cơi nới quá khổ

(Baoquangngai.vn)- Trưa 22/8, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.Quảng Ngãi và chủ xe tải tiến hành cắt bỏ phần thành thùng xe do chủ phương tiện tự ý cơi nới quá khổ để trả lại hiện trạng, bảo đảm an toàn giao thông.

Theo đó, khoảng 3 giờ sáng 19/8, tổ tuần tra CSGT Công an TP.Quảng Ngãi phát hiện xe tải mang biển số 76H 01681 do anh Trần Văn M, trú tại thị trấn La Hà, huyện Tư nghĩa điều khiển chở cát quá khổ. Nhận thức lỗi vi phạm của mình, anh M đã phối hợp CSGT đến ga ra cắt bỏ phần cơi nới.

CSGT và người điều kiển phương tiện tiến hành cắt phần thùng xe tải quá khổ.

Cho đến thời điểm này, CSGT Công an thành phố Quảng Ngãi đã phát hiện xử lý 12 thùng xe tải tự ý cơi nới. Trong đó, CSGT phát hiện, xử lý cưỡng chế cắt phần thùng tự ý cơi nới đối với 11 xe tải; phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra tại doanh nghiệp và yêu tự cắt một thùng xe tải.

Thời gian tới, CSGT Công an TP.Quảng Ngãi tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, xử lý nghiêm các phương tiện giao thông vi phạm lỗi quá tải, quá khổ, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin, ảnh: V.NAM