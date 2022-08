Kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải

(Báo Quảng Ngãi)- Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đang tổ chức nhiều kế hoạch, thực hiện tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xe quá khổ, quá tải, thay đổi kết cấu thành, thùng xe. Qua đó, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Bé - Phó trưởng Công an huyện Sơn Tịnh cho biết, là địa phương có các KCN hoạt động sôi động, với nhiều công trình đang xây dựng đã thu hút nhiều phương tiện vận tải tham gia chở đất, đá, vật liệu xây dựng thi công các công trình. Trong đó, vì lợi nhuận, nhiều chủ xe đã chở quá tải, cơi nới thành, thùng xe dẫn đến nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người tham gia giao thông. Để chấn chỉnh tình trạng này, lực lượng CSGT Công an huyện đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua khảo sát gần 30 xe tải hoạt động trên địa bàn huyện, Công an huyện phát hiện 2 xe tải cơi nới thùng nên yêu cầu chủ xe đưa xe đến xưởng cơ khí để tháo, cắt thùng xe đúng thiết kế ban đầu.

Cán bộ Cảnh sát giao thông Công an huyện Sơn Tịnh giám sát việc cắt thùng xe đã cơi nới sai quy định. “Tôi được chủ xe Võ Trung Phong, ở xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi), thuê điều khiển xe tải biển kiểm soát 76C-11226, chở keo ở khu vực các xã Tịnh Thọ, Tịnh Bình và Tịnh Trà (Sơn Tịnh). Trong khi đang chở keo đã bị lực lượng CSGT Công an huyện Sơn Tịnh yêu cầu đưa xe đến xưởng cơ khí tháo, cắt phần thùng xe cơi nới. Tôi báo chủ xe và đưa xe đến để cắt thùng xe”, tài xế Nguyễn Ngọc Sáng, ở xã Tịnh Thọ cho biết. “Tôi được chủ xe Võ Trung Phong, ở xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi), thuê điều khiển xe tải biển kiểm soát 76C-11226, chở keo ở khu vực các xã Tịnh Thọ, Tịnh Bình và Tịnh Trà (Sơn Tịnh). Trong khi đang chở keo đã bị lực lượng CSGT Công an huyện Sơn Tịnh yêu cầu đưa xe đến xưởng cơ khí tháo, cắt phần thùng xe cơi nới. Tôi báo chủ xe và đưa xe đến để cắt thùng xe”, tài xế Nguyễn Ngọc Sáng, ở xã Tịnh Thọ cho biết.

Theo Thượng tá Phạm Quốc Việt - Phó trưởng Công an huyện Bình Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện có 20 người chết do tai nạn giao thông, trong đó nhiều vụ do xe tải gây ra. Để hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong những tháng cuối năm, từ ngày 20/6 đến nay, lực lượng CSGT Công an huyện đã tổ chức 120 ca tuần tra, kiểm soát. Qua đó đã lập biên bản 253 trường hợp, phạt tiền 1,56 tỷ đồng; trong đó có 83 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 8 trường hợp cơi nới thùng xe, 10 trường hợp quá khổ. Lực lượng CSGT đã tước 58 giấy phép lái xe, tạm giữ 102 phương tiện... Bên cạnh đó, Công an huyện cũng tổ chức cho cho 120 chủ xe, lái xe ký cam kết chở đúng tải trọng; tuyên truyền cho 25 doanh nghiệp, 12 cá nhân chở hàng hóa đúng tải trọng, không cơi nới thùng xe, tháo, cắt thùng xe trở về đúng với thiết kế ban đầu.

Tương tự, lực lượng CSGT Công an huyện Mộ Đức cũng đã tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm về tải trọng và chở quá khổ. Qua tuần tra đã xử lý 7 trường hợp chở quá tải, 4 trường hợp cơi nới thành, thùng xe. “Huyện tuyên truyền, vận động chủ xe, lái xe không chở quá khổ, quá tải. Nếu chở quá khổ, quá tải, chúng tôi cương quyết hạ tải, hạ hàng hóa mới cho đi. Những xe cơi nới thành, thùng xe, chúng tôi yêu cầu chủ xe tự cắt, nếu chủ xe nào không thực hiện, chúng tôi yêu cầu chủ xe đưa đến xưởng cơ khí để cắt. Nhờ kiên quyết xử lý, đến nay trên địa bàn huyện không còn xảy ra tình trạng xe chở quá tải, quá khổ”, Thiếu tá Huỳnh Ngọc Vũ - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Mộ Đức cho biết.

Thượng tá Hồ Văn Thư - Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) thông tin, thực hiện đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho 145 doanh nghiệp tham gia kinh doanh vận tải, 231 cá nhân, 12 chủ bến bãi, 19 nhà hàng, quán bar, 17 nhà máy, 13 xưởng sửa chữa ô tô. Đồng thời vận động lái xe, chủ phương tiện và doanh nghiệp vận tải tự cắt thùng xe theo đúng quy định 248 trường hợp; xử lý bắt buộc lái xe, chủ phương tiện và doanh nghiệp khắc phục cắt thành, thùng xe đã cơi nới theo đúng quy định 40 trường hợp. Mặt khác, qua tuần tra, kiểm soát từ ngày 20/6 - 13/8, lực lượng CSGT đã xử lý vi phạm vượt quá trọng tải và cơi nới thành, thùng xe 461 trường hợp, tước giấy phép lái xe 270 trường hợp, tước 258 phù hiệu, phạt tiền hơn 10 tỷ đồng...

