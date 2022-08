Phát hiện vợ cặp bồ, chồng rủ người chém tình địch

(Baoquangngai.vn)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Quảng Ngãi vừa bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích. Nguyên nhân xuất phát từ việc phát hiện người vợ cặp bồ, chồng đã rủ bạn nhậu chém tình địch.

Trước đó, khoảng 16 giờ, ngày 5/8, Dương Đình Cương (1998), trú ở xã Tịnh Thiện (TP.Quảng Ngãi) nhậu cùng với một số bạn bè, gồm: Lê Thanh Thuận (1996), trú tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Nguyễn Thanh Trung (1994), Nguyễn Thanh Sỹ (sn 2000) đều trú tại xã Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi và Phạm Bùi Lam (2000) trú tại xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh). Giữa lúc nhậu, Cương nhận tin vợ mình là N.T.T.T đang cặp bồ với một thanh niên tại một phòng trọ trên đường Lê Hữu Trác, TP.Quảng Ngãi.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Sau đó, Cương đã rủ 4 thanh niên cùng nhậu, mang theo dao đến phòng trọ tìm vợ. Tại đây Cương phát hiện vợ mình đang ở cùng với một thanh niên tên L.H.K, trú ở phường Nguyễn Nghiêm. Nhóm của Cương đã dùng dao chém K nhiều nhát gây thương tích nặng. K được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Quảng Ngãi nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với các đội nghiệp vụ thuộc Công an TP.Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường. Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Quảng Ngãi đã bắt tạm giam đối với Cương cùng 4 bạn nhậu về hành vi cố ý gây thương tích.

Năm 2018, Cương và chị T kết hôn, đến nay đã có 2 đứa con, cháu lớn 6 tuổi, cháu nhỏ 6 tháng tuổi. Trong 4 thanh niên đi cùng Cương còn có cả hai anh em ruột và anh em bà con với nhau. Theo hồ sơ họ là những thanh niên hiền lành, chất phác, lương thiện làm ăn nhưng vì muốn bảo vệ hạnh phúc cho Cương và hành động thiếu sự kiểm soát nên dẫn đến hậu quả đau lòng. Còn K là đối tượng nghiện ma túy.

Tin, ảnh: VĂN NAM