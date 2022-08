Tử hình 2 bị cáo giết người tại Long An

Ngày 3/8, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử Tô Nhựt Khanh cùng đồng phạm trong vụ bắn chết Đào Quốc Liêu trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Tân Khánh, thành phố Tân An (Long An), trưa ngày 25/7/2020.

Bị cáo Tô Nhựt Khanh (bên phải), Trần Trung Thành (bên trái) bị xử phạt mức án tử hình. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Tô Nhựt Khanh (29 tuổi) Phạm Huỳnh Phúc Thiện (19 tuổi) Võ Tuấn Vũ (23 tuổi), Tô Phước Lộc (20 tuổi) cùng ở xã Tân Lý Tây (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Lê Thanh Phúc (29 tuổi, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Trần Trung Thành (29 tuổi, Phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh). Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Tô Nhựt Khanh (29 tuổi) Phạm Huỳnh Phúc Thiện (19 tuổi) Võ Tuấn Vũ (23 tuổi), Tô Phước Lộc (20 tuổi) cùng ở xã Tân Lý Tây (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Lê Thanh Phúc (29 tuổi, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Trần Trung Thành (29 tuổi, Phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, trong quá trình làm ăn, Khanh thường xảy ra mâu thuẫn với Đào Quốc Liêu và Đào Quốc Thịnh (con của Liêu), đồng thời, nhóm của Khanh cũng thường xuyên bị nhóm người của Đào Quốc Liêu bắn và chém gây thương tích nên Khanh quyết định trả thù.

Trưa ngày 25/7/2020, Khanh phát hiện ông Liêu đi trên Quốc lộ 1 liền thông báo cho Thành biết. Nhận được tin từ Khanh, Thành và Phúc lấy xe máy, mang theo súng chạy trên Quốc lộ 1 từ hướng Tiền Giang về tỉnh Long An đến khu vực Phường Tân Khánh (thành phố Tân An, Long An) thì phát hiện ông Liêu chở Nguyễn Văn Thành chạy phía trước. Khi đó Trần Trung Thành kêu Phúc điều khiển xe chạy áp sát xe của ông Liêu, Thành rút súng bắn thẳng vào bụng ông Liêu.

Gây án xong, Phúc và Thành tẩu thoát về hướng Thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường tẩu thoát Thành và Phúc ném bỏ tang vật. Riêng ông Liêu, sau khi bị bắn được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Các bị cáo Thiện, Lộc và Vũ biết việc Khanh, Thành và Phúc bắn chết ông Liêu nhưng không tố giác.

Với hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Tô Nhựt Khanh, Trần Trung Thành mức án tử hình; bị cáo Lê Thanh Phúc bị xử phạt 20 năm tù về tội giết người và tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; bị cáo Phạm Huỳnh Phúc Thiện bị xử phạt mức án 2 năm tù; bị cáo Tô Phước Lộc bị xử phạt mức án 1 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm cộng với việc Lộc chưa chấp hành bản án 3 năm tù trước đó nên tổng hợp hình phạt Lộc phải chịu mức án 4 năm 6 tháng tù; bị cáo Võ Tuấn Vũ bị xử phạt mức án 2 năm 3 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm.

