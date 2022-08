Giao thông và nỗi lo

(Báo Quảng Ngãi)- Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 7 tháng năm 2022, các vụ tai nạn giao thông (TNGT) đã làm chết 87 người và làm bị thương 59 người. Số người chết vì TNGT tăng 21 người (tăng 31,8%) so với cùng kỳ năm 2021. Một con số khiến nhiều người giật mình trước tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh.

Những vụ TNGT, qua phân tích cho thấy, phần lớn đều xuất phát từ ý thức của người điều khiển phương tiện, chứ không phải căn nguyên cốt lõi từ hạ tầng giao thông gây ra.

Có những vụ tai nạn xảy ra do tài xế xe tải không chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông rồi gây tai nạn chết người. Có cả những vụ TNGT thương tâm giữa xe máy với xe máy, mà nguyên nhân xuất phát từ các hành vi như chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia, rồi điều khiển phương tiện, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, qua đường chuyển hướng thiếu quan sát... Rất nhiều những nguyên nhân đã được chỉ ra dù cũ, nhưng nó lại luôn rất mới và trở thành nỗi lo thường trực. Và, một khi mỗi người ngồi sau tay lái thờ ơ, chủ quan, dửng dưng và thiếu ý thức khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, thì ngay tắp lự tai nạn sẽ ập tới.

Vấn đề quan tâm nhất lúc này là làm sao để kiềm chế TNGT? Làm sao để giảm số vụ TNGT, số người chết và số người bị thương do TNGT gây ra?

Trước tiên, chúng ta hoàn toàn không được chủ quan mà phải luôn coi TNGT là nỗi lo, là thảm hoạ mỗi giờ, mỗi ngày để tự thân mỗi người có những hành vi đúng chuẩn, đúng luật, nhằm cùng chung tay đẩy lùi TNGT.

Đầu tháng 8 này, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ra văn bản chỉ đạo các sở, ngành và ban an toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đến cuối năm 2022. Trong đó, yêu cầu phải tập trung cho việc tuyên truyền cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy khi lái xe, vi phạm tốc độ, chở hàng quá tải trọng... Đáng lưu ý là, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu phải làm sao để bỏ được tâm lý trong một bộ phận người dân là “chờ kết thúc cao điểm” để tái vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cũng chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung kiểm soát và có chế tài mạnh đối với các doanh nghiệp, các mỏ khai thác khoáng sản có phương tiện hoạt động vi phạm.

Sự chỉ đạo này được coi là cần thiết và kịp thời để những tháng còn lại của năm 2022, Quảng Ngãi có thể kéo giảm được TNGT, thực hiện đạt mục tiêu giảm số vụ TNGT, số người chết và số người bị thương do TNGT xuống mức dưới 5%.

Nhưng quan trọng hơn cả là, TNGT xảy ra trên địa bàn tỉnh có giảm hay không phụ thuộc rất lớn vào ý thức, tinh thần thượng tôn pháp luật của người tham gia giao thông, của doanh nghiệp và của từng tài xế ngồi sau tay lái. Chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông mới mong TNGT dần được đẩy lùi, mới mong bớt đi những gánh nặng, những đau thương cho gia đình và xã hội.

UYÊN ANH